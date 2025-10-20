Harry Kane le dio su apoyo a Jobe Bellingham: “Es un gran jugador”

En medio de las críticas que lo rodean tras su actuación en Der Klassiker, Jobe Bellingham recibió el apoyo de su compatriota Harry Kane.

Bellingham cosecha murmullos tras su partido ante FC Bayern

El FC Bayern München amplió su racha de triunfos con una nueva conquista en Der Klassiker por 2:1 ante el Borussia Dortmund. Harry Kane fue parte importante de la victoria, adelantando al Rekordmeister en el 1:0 antes de que un error decisivo de Jobe Bellingham le diera a Michael Olise la oportunidad de doblegar la ventaja.

Justamente, Bellingham ha recibido muchas críticas últimamente respecto a sus actuaciones y su insatisfacción (y la de su familia) por el tiempo de juego que recibe. De todas maneras, varias figuras clave han apoyado al joven.

Harry Kane salió en su defensa

Niko Kovač defendió inmediatamente a Bellingham después del partido, mientras que Sebastian Kehl entró en el vestuario e instó al centrocampista a no darle más vueltas al asunto y a superar su error. Pero, para sorpresa de muchos, quién también lo defendió fue el mismísimo Kane, que confesó haber hablado con él para darle todo su apoyo:

“Hablé con él después del partido y le dije que siguiera haciendo lo que ha estado haciendo y que siguiera trabajando duro. Es un gran jugador con mucho potencial. Estoy seguro de que le gustaría jugar más ahora mismo, pero eso es parte del proceso de aprendizaje a este nivel. Su futuro es brillante; solo necesita seguir trabajando duro”.