FC Bayern no sufrirá la baja de Serge Gnabry

El FC Bayern München se ve con optimismo que Serge Gnabry vuelva a la acción pronto luego de que el atacante se perdiera Der Klassiker.

Gnabry no se sumará a la enfermería del FC Bayern

Serge Gnabry tuvo que perderse el sábado la victoria por 2:1 del FC Bayern sobre el Borussia Dortmund con poca antelación tras sufrir un golpe en la última sesión de entrenamiento antes del partido.

Afortunadamente para el Rekordmeister, no parece ser una lesión grave, según declaró Max Eberl a BILD:

“No es tan grave lo de Serge. En el último entrenamiento del viernes, sintió una ligera punzada en el aductor, un dolor leve. No tiene daños, nada grave. Así que debería estar disponible relativamente pronto”.

El equipo está esperanzado en que su retorno será en breve

El propio Gnabry calificó su estado de “bueno” cuando se le preguntó por su salud después del partido contra el BVB, disputado en el Allianz Arena. Por lo tanto, existe la esperanza de que el jugador de 30 años pueda regresar contra el Club Brugge en el encuentro del miércoles por la Liga de Campeones.