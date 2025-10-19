Niko Kovač se quejó del arbitraje del Der Klassiker: “Fue demasiado quisquilloso”

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovač, expresó su decepción tras la derrota de su equipo en Der Klassiker y apuntó contra el arbitraje del partido.

Kovač critica el arbitraje de Dankert

Kovač se quejó del arbitraje en la derrota del sábado por la noche en una nueva edición de Der Klassiker en la Bundesliga. El técnico, quien recibió una tarjeta amarilla del referí Bastian Dankert en el minuto 75, se quejó de que no había tenido un buen desempeño en general.

El croata definió sus críticas, en particular, a las relacionadas con el gol de Harry Kane en el 1:0:

«Dada la línea que tomó el árbitro hoy, debería haber anulado el primer gol del FC Bayern. Fue demasiado quisquilloso hoy; Harry Kane no habría recibido ni la mitad de las faltas de hoy en la Premier League. Se lo dije al árbitro también. La tarjeta amarilla contra mí está bien. Le dije que mi primera parte no fue buena, pero que todo su partido tampoco lo fue. Ahora estoy seguro de que volveré a tener problemas y críticas por mis comentarios, pero hay que decirlo. Fue demasiado quisquilloso hoy, y eso arruinó un poco el partido».

El referí defendió su actuación

Kovač confesó que aceptaría una multa de la liga por sus comentarios, algo que hizo sonreír a Dankert cuando se le preguntó sobre el arrebato del DT:

“Conozco a Niko desde hace tiempo”, comentó el veterano con más de 175 partidos en la máxima categoría. “Todo en el campo fue justo. [Mi equipo arbitral] hizo un buen trabajo, aunque quizás dos o tres entradas fueron mal juzgadas. Aun así, estamos satisfechos”.