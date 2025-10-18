Bayern 2-1 Dortmund: Los Bávaros se quedan con Der Klassiker y van matando la Bundesliga

FC Bayern München venció a Borussia Dortmund, se quedó con Der Klassiker y sacó cuatro puntos en la punta.

Un primer tiempo de teatro

Der Klassiker llegaba en un momento muy especial para ambos. Bayern siendo el mejor equipo de la temporada ganando todos sus partidos y Dortmund manteniendo el invicto. Ahora bien, la diferencia entre el juego de ambos equipos se hizo notar desde el primer minuto.

Los Bávaros salieron con toda la intensión de ganar el partido, mientras que Dortmund, tal y como se esperaba, prefirió esperar. El tema está en que no hubo plan de juego alternativo ni sorpresa. Fue como un teatro, Bayern jugó a gusto y placer y BVB observaba como espectador. El gol de Harry Kane al 22′ se le quedó corto al líder de la Bundesliga si tenemos en cuenta la gran cantidad de oportunidad, pero al menos nos dejaron partido para la segunda mitad. Al menos, desde el resultado…

Dortmund igualó en el segundo tiempo, pero Bayern pegó en el momento justo

En el segundo tiempo, vimos un partido completamente distinto. BVB salió de atrás y lo fue a buscar desde el primer minuto. No metió tantos cambios ofensivos, pero la actitud fue otra y Bayern corrió de atrás en todas las jugadas. Adeyemi tuvo una clara en donde no pudo rematar bien.

Y cuando la igualdad parecía venirse, en una jugada totalmente evitable, Jobe Bellingham terminó regalándole el segundo gol a Olise. Siendo los 80′, el partido parecía terminarse, pero cuatro minutos después Brandt marcó el descuento para ponerle todo el suspenso al resultado final.