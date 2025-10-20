Los cinco mejores jugadores de la jornada 7 de la Bundesliga 2025/26

A nadie le sorprenderá quién es nuestro jugador destacado dentro del Top 5 de esta jornada 7 de la Bundesliga.

Mio Backhaus – Werder Bremen

En esta temporada, los arqueros de la semana se destacan por evitar que sus equipos reciban duras derrotas o rescaten puntos. Esta semana, Backhaus impresionó en su regreso a la portería del Bremen, realizando nueve paradas en el empate 2:2 de su equipo contra el Heidenheim como visitante.

Angelo Stiller – VfB Stuttgart

Stuttgart se aprovechó de un Wolfsburg en horas bajas y Stiller fue amo y señor del mediocampo. Completando el 89% de sus pases para los suabos, incluyendo la asistencia del 0:1. Además, le puso cifras definitivas al partido tras marcar el 0:3 final.

Christoph Baumgartner – RB Leipzig

Los Toros Rojos se encontraron con un férreo Dino que les impuso pelea en su feudo. Sin embargo, por suerte para ellos, contaban con Baumgartner: desde el mediocampo, marcó un doblete impresionante para llevar al Leipzig a una victoria por 2:1 sobre el Hamburger SV.

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

En el partido de la fecha ante Mainz 05, nuevamente Grimaldo demostró que hoy es el mejor jugador del Leverkusen, anotando un impresionante doblete en el emocionante 3:4 sobre Los Carnavaleros. Además, dio tres pases clave y participó en la jugada de los cuatro goles de Die Werkself.

Harry Kane – FC Bayern München

Hoy no hay sorpresa: EL JUGADOR DE LA JORNADA es Harry Kane. En Der Klassiker, el inglés llegó a los 100 goles en Bundesliga en solo 70 partidos. De cabeza, anotó su 22º gol oficial en 14 partidos de esta temporada. El jugador de 32 años está en tan buena forma que parece que no importa si juega de delantero o de media punta; combina ambas facetas: once pases largos acertados y 10 /13 duelos ganados. Y hasta bloqueó un disparo de Fabio Silva en tiempo añadido. Todoterreno.