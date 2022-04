FC Bayern no presiona a Nagelsmann para la vuelta contra el Villarreal

La Champions League le dio otro nuevo revés a Julian Nagelsmann y a FC Bayern München con una derrota en la ida de cuartos de final en casa del Villarreal. Al igual que sucedió en la ronda anterior, Los Bávaros tendrán que decantar la eliminatoria a su favor en el Allianz Arena, pero el conjunto español será un oponente más duro que el Salzburg. Aún así, pase lo que pase, el puesto del técnico no corre ningún peligro.

La directiva mantiene su plena confianza en Nagelsmann

El FC Bayern se dejó 30 millones de euros el pasado mercado de verano para fichar a Julian Nagelsmann para su banquillo. Una apuesta arriesgada en lo financiero pero que, desde que arrancó la temporada y el equipo empezó a cumplir en Bundesliga y Champions, nadie cuestionó. Frente al que podría ser su primer revés en el banquillo si cae eliminado ante el Villarreal, la gerencia del club no se cuestiona para nada su contrato.

Según informaciones de SPORT1, la directiva confía plenamente en Nagelsmann en el largo plazo y vería un contratiempo así como algo normal ya que sólo es su primera temporada en el cargo. Aunque no estaría exento de responsabilidad si cae eliminado por el Villarreal, la continuidad en el banquillo está asegurada.

Tanto técnico como dirección deportiva están de acuerdo en que la plantilla actual tiene menos calidad que la que ganó el triplete en 2020. Además, la gerencia sostiene que si el equipo no rinde por tener a jugadores que no dan la talla, están lesionados o, como el caso de Goreztka, no están listos para disputar los 90 minutos, sería injusto culpar al entrenador.

El juego actual de este Bayern no convence

Pese a que la directiva no cuestiona en absoluto a Nagelsmann, otros sectores sí están más preocupados con el juego del equipo. Este fin de semana ante Augsburg vimos a un Bayern que, frente a otro equipo que supo plantear un buen planteamiento en lo defensivo, tuvo mil y un problemas para hacerse con la victoria. Lograron los tres puntos en casa desde los once metros, dando una mala impresión puesto que en la vuelta se encontrarán un escenario similar casi con toda seguridad.

Además, el mismo medio afirma que varios jugadores de la plantilla no se terminan de sentir cómodos con el planteamiento táctico de Nagelsmann, el cual les parece demasiado ofensivo y en el que muchas piezas no tienen un rol predefinido. Esto es algo que sí se decía desde inicios de temporada, pero en el momento actual parece haber resucitado.

El FC Bayern tendrá que salir con todo en la vuelta para remontar la eliminatoria al Villarreal. Desde la banda ya saben que no hay ninguna presión en sus cargos, pero habrá que mostrar un juego mucho mejor en la ofensiva para conseguirlo.