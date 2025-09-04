FC Bayern pierde a una nueva joya

El Fulham confirmó la llegada de Jonah Kusi-Asare, delantero del Bayern, en calidad de cedido para la nueva temporada. La negociación despertó gran interés en Europa, ya que clubes como Anderlecht, PSV Eindhoven y Sporting también pujaron por incorporarlo. Finalmente, el equipo inglés se quedó con la joven promesa, en una operación que genera altas expectativas.

El acuerdo se cerró como una cesión sin opción de compra directa por parte del Fulham. El costo inicial es de tres millones de euros, cifra que puede reducirse a cero dependiendo de los minutos disputados por el atacante. El Bayern, consciente de su potencial, decidió incluir condiciones especiales para mantener cierto control sobre el futuro del jugador.

Detalles del fichaje y cláusula del Bayern

El contrato establece que, si el Fulham decide ejercer la opción de compra, deberá abonar una cifra cercana a los doce millones de euros. Sin embargo, el Bayern se aseguró una cláusula de recompra que le permitiría recuperar al delantero en caso de explosión deportiva. Esta medida refleja la confianza del club alemán en el desarrollo de Kusi-Asare como figura de nivel europeo.

Todos los equipos interesados coincidieron en que el sueco tiene cualidades para convertirse en un atacante de élite. Su capacidad física, velocidad y olfato goleador lo convierten en un futbolista a seguir en la Premier League. El Fulham, que logró adelantarse a la competencia, apuesta fuerte por su evolución en un contexto exigente.

Para el Bayern, la cesión representa una oportunidad de darle rodaje sin perder sus derechos sobre el jugador. En tanto, el Fulham confía en que el joven aporte frescura y goles a su plantel. La operación se presenta beneficiosa para ambas partes, con un ojo puesto en el futuro de Kusi-Asare.