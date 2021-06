FC Bayern quiere copiar el modelo de fichajes de Borussia Dortmund

La clave de los últimos logros de Borussia Dortmund no es buscar el fichaje estrella o limitarse a buscar un jugador que destacara en su zona. Al contrario, se ha basado en buscar talentos jóvenes para potenciarlos, sean alemanes o no. Hasta ahora no había tenido nadie que le copiara ese modelo, pero en los últimos años hay alguien que está moviéndose detrás de los focos construyéndose ese camino al éxito, y ese alguien es precisamente su mayor competidor, FC Bayern München.

Jude Bellingham fue tanteado por el FC Bayern

Una de las grandes figuras que tiene Borussia Dortmund y que es un buen ejemplo de este modelo de negocio es Jude Bellingham. El mediocampista inglés llegó al Signal Iduna Park procedente de la Championship Inglesa (Segunda División) con apenas 17 años y ya se le considera una pieza angular del nuevo proyecto de Los Borussos tras un primer año sobresaliente en Alemania. El día que salga del club, dejará un gran dinero en las arcas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que antes el FC Bayern estuvo tras sus pasos tiempo antes de que se acercara el BVB.

En 2018, cuando Bellingham aún no había cumplido ni los 15 años, Los Bávaros se interesaron en él e intentaron negociar con el Birmingham City para ficharle para sus categorías inferiores, pero demandaban una cantidad de dinero que el club muniqués no quiso pagar. Un año después se acercaron de nuevo al jugador e incluso le invitaron a la final de DFB Pokal contra RB Leipzig, y de nuevo no consiguieron hacerse con él puesto que decidió jugar su primera temporada como profesional con el Birmingham. Y al final, en 2020 llegó Borussia Dortmund, lanzó la caña y pescó.

Un modelo más rentable

Lo cierto es que este modelo de Borussia Dortmund tiene éxito pero a la vez es más sostenible ya que el gasto es mucho menor, se pueden aprovechar las ganas de los jóvenes de hacerse paso y se puede sacar mucho beneficio en las ventas. Jadon Sancho llegó a Dortmund por menos de 8 millones de euros y Las Abejas piden al Manchester United más de 90. O incluso el mayor exponente de esta deriva del FC Bayern, Jamal Musiala, llegó a Baviera libre procedente del Chelsea. Hasta equipos más pequeños que estos dos como es el caso de VfB Stuttgart tratan de apostar por compras de este estilo. No todas saldrán bien pero en un momento donde los gastos han de reducirse es una gran opción.

Tras estos fichajes debe haber una gran red de ojeadores por todo el mundo. Durante mucho tiempo Borussia Dortmund creía tener ese mercado libre para ellos pero está claro que ahora tendrán que tener ojos por todas partes. El talento joven ya no tiene un único pretendiente.