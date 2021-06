Con susto, Alemania se clasifica a los octavos de final de la Eurocopa

Alemania sufrió pero terminó obteniendo su pase a los octavos de final de la Eurocopa con un 2:2 frente a Hungría. El combinado dirigido por Joachim Löw volvió a mostrar las mismas fragilidades en ambas áreas que tuvo en el primer encuentro contra Francia y por momentos tuvo pie y medio fuera de la competición, pero un tanto de Goretzka en los minutos finales fue suficiente para mantener a la Mannschaft viva en el torneo. Eso sí, con un buen susto en el cuerpo.

Al igual que en el primer partido, permisivos atrás y sin ideas en ataque

Al igual que en el encuentro contra Francia, a Alemania le faltó mucha creatividad en el ataque. Hungría ya demostró en la fase de grupos que era un equipo sólido en defensa y los alemanes, con la ausencia de Müller en el once inicial por molestias en su rodilla, echó en falta mucha movilidad y combinación en las inmediaciones del área. Sané, el recambio elegido por Löw, no estuvo a la altura al igual que Havertz y Gnabry, sus compañeros en ataque. Sin más ideas, colgaron balones al área una y otra vez durante todo el primer tiempo y buena parte del segundo.

Si la nula creatividad en ataque ya era un problema grave, la defensa tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Con muy poco fueron capaces los húngaros de generar peligro y Neuer no apareció para salvar a los suyos. Al minuto 11 un centro de Roland Sallai sirvió para que Ádam Szalai, que se coló en el área sin ninguna oposición, pusiera el primer gol de cabeza. Ahí, Alemania estaba fuera y empezaba a rezar. Las plegarias fueron escuchadas y entrado el segundo tiempo Havertz empató tras un error garrafal de Gulácsi, pero con el saque de centro la defensa protagonizó un nuevo esperpento y Ándras Schäfer puso el 2:1 que dejaba todo como al descanso. Y la situación con el empate entre franceses y portugueses no ayudaba nada.

Musiala puso el pase y Goretzka salvó a Alemania

Löw puso toda la carne en el asador y gastó todos sus cambios en refuerzos para el ataque, incluso forzó a Müller para que disputara la última media hora de juego en busca de un gol que no llegaba, ni estaba cerca de hacerso. Sin embargo, el hombre que lo cambió todo fue Jamal Musiala. El del FC Bayern no había disputado ni un minuto en la competición pero tuvo su oportunidad y no tardó nada en aprovecharla como tocaba.

Ingresó en el minuto 82 y sólo dos minutos después fue el único capaz de colarse tras el muro de los húngaros y meter un pase al centro para que Leon Goretzka, otro de los cambios, mandara el balón a las redes. Un Goretzka que celebró su gol con un corazón hacia la grada visitante, recordando toda la polémica que ha habido en los últimos días. Fue el salvavidas de Löw y de Alemania, que a pesar de todo tuvo una ocasión para ganar y acabar líder de grupo. Pero esta vez Sané no tuvo el mismo atino con su balón al área, lejos de encontrar un destinatario. Después de todo, era lo más justo.

Inglaterra espera en octavos de final

Con el empate en el otro encuentro del grupo entre Portugal y Francia, no ha habido ningún cambio en las posiciones del Grupo F. Alemania, pese a sus irregulares rendimientos, se mantiene en la segunda posición y avanza a los octavos de final donde tendrá que enfrentarse a Inglaterra en Wembley, el feudo rival, el próximo martes 29. No será ni mucho menos un rival fácil pero veremos si este aviso de hoy le ha servido a la Mannschaft para abrir los ojos y volver a pelear.