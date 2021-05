Leon Goretzka y Tanguy Nianzou no jugarán lo que quede de la campaña 2020-21 con el FC Bayern München. El centrocampista no continuará por lesión, mientras que el defensor deberá cumplir jornadas de suspensión.

UNA AMARGA TARDE PARA AMBOS

No todo fueron festejos en la conquista de la novena Bundesliga de los bávaros. Goretzka se marchó lesionado al minuto 70 de la goleada del FC Bayern München ante el Borussia Mönchengladbach, mientras que Nianzou fue expulsado tres minutos más tarde.

La baja más leve es la del francés, que finalizará su temporada inicial en el FC Bayern con tan solo seis partidos jugados desde su llegada del Paris Saint-Germain. La DFB lo ha sancionado por dos encuentros, reglamento que también alcanza a todas las divisiones del Rekordmeister, por lo que tampoco sería una opción para la filial que juega en 3. Liga y dirige Martín Demichelis.

GORETZKA, DUDA PARA LA EUROCOPA

Por su parte, el alemán se ha llevado la peor parte. La rotura muscular en la parte superior del muslo no ha dejado buenas sensaciones en el entorno del club. Y mucho menos en la Selección Alemana.

Con retiro obligado durante cuatro semanas, Goretzka tampoco será parte de las últimas dos presentaciones del FC Bayern (en SC Freiburg y ante FC Augsburg) y llegaría con lo justo al Campeonato Europeo, lo que no pinta bien para el seleccionador Joachim Löw, que tenía reservado su lugar en el once titular de la Mannschaft. Kicker informó el domingo que el diagnóstico inicial no daba una “simple molestia” y que su regreso para la Selección será a contrarreloj.

En las últimas semanas, mucho se ha hablado de que Löw enfrenta una desafiante tarea de hacer una elección correcta para el mediocampo de su equipo. Con Ilkay Gündogan jugando una temporada destacada para el Manchester City y Toni Kroos del Real Madrid como las opciones más obvias; muchos han destacado la opción de simplemente copiar el mediocampo bien ensayado del FC Bayern: Goretzka junto a Joshua Kimmich. Si Goretzka realmente no llega para el torneo, esta opción será descartada.