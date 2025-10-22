Frankfurt 1-5 Liverpool: Los Reds vuelven a la victoria un partidazo

El Liverpool FC puso fin a su mala racha de manera contundente al golear 1-5 al Eintracht Frankfurt en el Deutsche Bank Park, en un partido vibrante y lleno de acción correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Champions League.

El encuentro tuvo un inicio eléctrico. El Frankfurt se adelantó primero en el minuto 25 con un golazo de Rasmus Kristensen al contragolpe, aprovechando una pérdida del Liverpool. Sin embargo, la alegría alemana duró poco. El Liverpool reaccionó con la «ley del ex» de Hugo Ekitike en el 34′, quien empató el duelo ante su antiguo equipo.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Liverpool reaccionó con el empate y se llevó puesto al Eintracht Frankfurt

El empate dio alas a los ‘Reds’, que resolvieron el partido a balón parado antes del descanso. Primero, el capitán Virgil van Dijk cabeceó a la red tras un córner de Cody Gakpo en el 39′, y en el 45′, Ibrahima Konaté repitió la fórmula para el 1-3.

En la segunda mitad, el Liverpool no levantó el pie del acelerador. Cody Gakpo se unió a la lista de goleadores en el minuto 66 tras una asistencia de Florian Wirtz, y el propio Dominik Szoboszlai cerró la paliza con un potente cañonazo en el 69′, dejando el 1-5 definitivo. Esta contundente victoria relanza al Liverpool en la Champions, demostrando que su crisis ha quedado atrás.