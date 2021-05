Gerardo Seoane asume en Bayer Leverkusen

Finalmente Bayer Leverkusen consiguió al candidato ideal para su banquillo y ese será Gerardo Seoane, entrenador de Young Boys de Berna.

Una gran etapa en Young Boys

En su tarea como entrenador de Young Boys, lo de Seoane es un éxito total. En sus tres temporadas al mando del equipo ha conseguido los tres títulos de Liga jugados y una Copa suiza. Su registro es de 2,14 puntos por partido ganando en 95 oportunidades y registra solo ha empatado 27 veces y perdido 24.

En el terreno internacional, hemos visto al equipo suizo llegar a los octavos de final de Europa League donde cayeron eliminados en manos de Ajax. Y como si ello fuera poco, paradógicamente, en la fase previa eliminó al conjunto aspirina de dicha competición. Algo que posiblemente tuvo hincapié en investigar un poco más sobre él de parte de los directivos alemanes.

Los desafíos de Seoane en Bayer Leverkusen

Al hablar español, Seoane tendrá una gran ventaja debido a que en la plantilla actualmente hay muchos latinos, como Charles Aránguiz, Exequiel Palacios, Lucas Alario, entre otros. Ya desde el vamos, la elección representa una buena ganancia porque bien se sabe que la comunicación es algo elemental en un vestuario.

Ahora bien, hablando de objetivos deportivos, el club siempre tiene la ambición de clasificar a UEFA Champions League. Por ende, deberá conformar una plantilla que se deberá colocar entre los mejores cuatro de Alemania si no quiere fallar en su meta. Es cierto, todavía no se le debe cargar con presiones, sin embargo, ya hace varias temporadas que los objetivos no se cumplen y los aficionados demandan resultados en lo inmediato.