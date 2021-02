[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 22

Cuando la lucha por el título en la Bundesliga parecía más que resuelta hace escasas semanas, esta Fecha 22 ha venido para recordarnos que nada se decide hasta el final. 2 puntos separan ahora mismo a FC Bayern de RB Leipzig tras otro pinchazo de Los Bávaros, y en una jornada en la que Haaland se llevó todas las flores del Revierderby entre Borussia Dortmund y Schalke 04.

Escucha la nueva edición de Mi Bundesliga News donde te contamos lo más importante del fútbol alemán en cinco minutos.

Aquí, nuestro semáforo de esta vigésimosegunda jornada de la Bundesliga.

En verde: Leipzig a un tiro del liderato, la exhibición de Haaland en el Revierderby y un Eintracht intratable

En esta jornada nos hemos encontrado con tres principales ganadores, y RB Leipzig ha sido quien más premio ha tenido de ellos. Los Toros Rojos hace diez días estaban a siete puntos de FC Bayern München, pero hoy en día se encuentran tan sólo dos puntos por detrás de Los Bávaros al aprovechar los tropiezos del líder. Y haciéndolo, además, con contundencia. El conjunto de Nagelsmann se quitó ese sabor amargo de la Champions y venció 0:3 en casa de Hertha BSC, destacando un gran golpeo de Sabitzer para abrir el marcador. Teniendo en cuenta que siempre que el FC Bayern se ha escapado no hay nadie que le alcanzara, este arreón del Leipzig demuestra que Hansi Flick y los suyos no deben dar nada por sentado.

Tenemos de nuevo pelea por el título gracias a SG Eintracht Frankfurt, ya que fueron Las Águilas quienes batieron al FC Bayern con un 2:1 en casa. A pesar de la baja de André Silva en ataque, Kamada y Younes se aprovecharon del bajón de forma de su rival para irse al descanso con un 2:0 que, al contrario de lo ocurrido contra Mainz y Bielefeld, Los Bávaros no pudieron remontar. Una alegría que es doble para un Eintracht que se consolida en zona Champions y saca cinco puntos al quinto clasificado.

Cierra el verde el ganador del Revierderby, que más que Borussia Dortmund, fue Erling Haaland. El noruego hizo secuela de la gran actuación contra el Sevilla en Champions y volvió a brillar con luz propia contra FC Schalke 04, que curiosamente cayó por 0:4. Destacamos sobre todo el primero de sus dos goles en el partido, haciendo gala de un gesto técnico impecable para rematar un centro de tijera. Los resultados en Dortmund aún están lejos de ser regulares, pero en el campo Erling sigue demostrando que su nivel sí es sobresaliente.

En amarillo: una de cal y otra de arena para Hoffenheim y Leverkusen en la Bundesliga

En el ámbar nos encontramos con los dos equipos que tuvieron que disputar Europa League entre semana, y que precisamente están atravesando por un tramo de irregularidad. Bayer 04 Leverkusen, tras estar en primera posición durante la primera vuelta, ahora cayó a la quinta y no encuentra el tono para meterse de nuevo entre los cuatro primeros. La semana pasada Mainz le empató en el descuento, en Europa sacó un resultado algo favorable de cara a la vuelta tras caer 4:3 contra Young Boys, y esta vez repitió empate con FC Augsburg. Lomb regaló el primer gol para unos visitantes que hicieron muy poco daño pero que mantuvieron el marcador todo el partido, pero que vieron cómo Tapsoba rescataba un punto para los suyos. Los Obreros no merecen repetir el rojo del último semáforo, aunque no están lejos.

TSG 1899 Hoffenheim, en cambio, barrió 4:0 en casa a SV Werder Bremen, un resultado muy positivo que contrasta con la dinámica de Los de Sinsheim, quienes venían de dos derrotas y un empate en liga y que tiraron por la borda una ventaja de tres goles en Europa para terminar empatando 3:3 contra Molde. Con resultados tan diversos, es imposible que esta victoria les dé el salto a la luz verde. Eso sí, hay que mencionar el buen momento de Ihlas Bebou, con tres goles y una asistencia en los últimos tres partidos de liga.

En rojo: un Gladbach que se cae de Europa y un Schalke con pie y medio en Segunda

La luz roja se la tenía que llevar un Borussia Mönchengladbach que, con toda la polémica tras el Derby del Rin y el posterior anuncio de la salida de Marco Rose en dirección a Dortmund, se ha desinflado en liga. Los Potros perdieron 1:2 en los minutos finales contra 1. FSV Mainz 05 y, con la victoria de Union Berlin sobre SC Freiburg, ya son octavos en la tabla y están fuera de toda competición europea ahora mismo, nueve puntos por detrás de Eintracht Frankfurt y dejando muy malas sensaciones de cara a la eliminatoria de Champions contra Manchester City.

Y cerramos con un FC Schalke 04 que, más allá de lo que significa perder en el Revierderby, tiene casi imposible terminar la temporada en la permanencia. Con nueve puntos, es el equipo con menos puntos en la historia de la Bundesliga tras haberse jugado 22 de 34 fechas. Un panorama muy oscuro para unos Mineros que, salvo un milagro, tienen todos los clavos puestos en su ataúd a Segunda.

El resto de los partidos de la Bundesliga

Grischa Prömel le dio la victoria por 0:1 a Union Berlin por sobre SC Freiburg en La Selva Negra y cortaron una racha de cinco partidos sin poder conseguir los tres puntos.

VfB Stuttgart venció en Köln con gol de Saša Kalajdžiz que no pará de marcar.

Los Lobos de VFL Wolfsburg no bajan la marcha en la Bundesliga y volvieron a ganar está vez en Arminia Bielefeld con un doblete de Renato Steffen y un verdadero golazo de Maximilian Arnold.