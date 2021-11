Con su derrota del domingo por 1:2 ante el Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth estableció un récord indeseable en la Bundesliga.

UN INICIO FATAL PARA DEL GREUTHER FÜRTH EN LA BUNDESLIGA

Fürth ha logrado sumar solo un punto en sus primeros 11 partidos de esta temporada, el peor comienzo en la Bundesliga. Hasta este fin de semana, dicho “logro” pertenecía al 1. FC Saarbrücken de 1963/64, que había ganado dos unidades con el mismo número de encuentros. Ese Saarbrücken no pudo evitar el descenso, algo que también parece amenazar el futuro de Los Tréboles.

Eliminados de forma temprana en la DFB-Pokal, la fortuna tampoco los acompaña en Bundesliga, ni siquiera para sumar en casa: El gol del colombiano Rafael Santos Borré en el minuto 94 arruinó la posibilidad de conseguir el segundo empate del club (tras igualar al 92) en lo que va de campaña.

Aunque el ambiente en el vestuario es de lo mejor, las cosas no salen en el terreno de juego. El entrenador del club, Stefan Leitl, demostró la decepción que hay en el equipo en general durante la conferencia de prensa post-partido:

“No tengo muchas palabras, es difícil de explicar. Creo que deberíamos tener muchos más puntos a esta altura”.

SITUACIONES QUE NO HACEN PENSAR EN UN FUTURO PROMETEDOR

Leitl, junto al director deportivo Rachid Azzouzi, sabían antes del comienzo de la temporada que todo tenía que encajar para lograr la permanencia, “una sensación aún mayor que el ascenso” según el DT. Ya desde ese momento, el club tenía que hacerle frente a una sangría en el equipo; perdiendo a piezas importantes del ascenso como Anton Stach (Mainz 05), David Raum (Hoffenheim), Sebastian Ernst (Hannover 96) y Paul Jaeckel (Union Berlin).

Como si fuera poco, de las múltiples compras que el Fürth hizo sobre el cierre del mercado veraniego, hubo dos que apenas tuvieron actividad con el equipo: Jessic Ngankam (rotura de ligamentos cruzados) y Gideon Jung (lesión en los meniscos). Más cerca en el tiempo, cinco jugadores se encuentran actualmente en cuarentena tras dar positivo en COVID-19, lo que llevó incluso a tener que presentar una plantilla de 15 jugadores para el partido ante SC Freiburg.

La mala suerte como explicación no sería suficiente. Al final, simplemente falta la cantidad y la calidad de una plantilla necesaria para permanecer en la liga. No es de extrañar que un recién ascendido cuente con el presupuesto más ajustado de los 18 clubes. Dentro del campo, el equipo no puede salir de un círculo vicioso que involucra goles encajados por errores individuales y malos marcajes en jugadas a balón parado, junto con una ofensiva inofensiva.

De todas maneras, Leitl disfruta del respaldo de Azzouzi y no piensa en darse por vencido. Aunque, probablemente, el objetivo del Fürth en su segundo paso por la Bundesliga (la primera en 2012/13) se trate de sacar tantos puntos como sea posible. Y en el peor de los casos, regresar a la segunda división de una manera financieramente sólida, sin desesperarse por derrochar dinero en la búsqueda de un rescate deportivo que no pueda ocurrir.