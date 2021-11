¿Borussia Dortmund cambia a Axel Witsel por Denis Zakaria?

Según los últimos rumores en el próximo mercado de fichajes Borussia Dortmund podría dejar ir a Axel Witsel e incorporar a Denis Zakaria.

Un Witsel que está más fuera que dentro

No cabe ninguna duda de que en el periodo de Lucien Favre, el belga fue uno de los futbolistas claves en aquella temporada donde BVB estuvo cerca de arrebatarle el título a FC Bayern München. Sin embargo, una lesión en su rodilla lo dejó marginado durante un largo tiempo y su vuelta al verde césped está lejos de ser buena.

Muchos lo atribuyen a su edad y a la gravedad de su lesión, pero lo cierto está en que su lentitud es perjudicial para lo que busca Marco Rose. Es por ello que, pese a que su contrato vence en 2023, el club no ha decidido renovarle. Y no solo eso, sino que están estudiando venderlo en el próximo mercado de invierno.

Por ahora, solo hubo un rumor de la Juventus de Italia y no mucho más. Es cierto que la experiencia y la calidad de Witsel están más que constatadas, pero por su reciente nivel, no se espera que llamen mucho a puerta por él.

¿Denis Zakaria el reemplazante de Witsel en Dortmund?

En las últimas horas se ha dado a conocer que Denis Zakaria está en la lista de posibles refuerzos de Borussia Dortmund. Se dice que el futbolista ha rendido y muy bien bajo el mando de Marco Rose en Borussia Mönchengladbach y que cumpliría el rol de mediocentro defensivo a la perfección.

Más allá de esto, también se dice que el interés está, pero no fue materializado. Todavía no hubo ninguna charla ni con su representante ni con Los Potros. Es por ello que es uno de los candidatos, empero no hay que adelantarse a los hechos. Paciencia Dortmund, paciencia.