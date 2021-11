Juventus inicia conversaciones por Denis Zakaria

El centrocampista del Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria, continúa sumando interesados, ya que la Juventus charla con su agente.

Juventus otro grande que se acerca a Zakaria

La Vecchia Signora tiene competencia por delante. Zakaria, cuyo contrato actual expira al final de la temporada, también llamó la atención de la AS Roma, Liverpool FC, Manchester City y Borussia Dortmund. Será por eso que Federico Cherubini, director deportivo de los de Turín, ya ha puesto la maquinaria en marcha.

Según Calciomercato.com, Juventus está en contacto con el nuevo representante de Zakaria, Ali Dursun, por una transferencia al final de la temporada. El jugador es del gusto de los italianos: Todavía relativamente joven, a punto de cumplir 25 años, físicamente fuerte y muy bien tácticamente, a un costo relativamente bajo (con el agregado de arribar de forma gratuita). De todas maneras, no era el primer candidato en la lista.

Aurélien Tchouaméni del AS Mónaco era el favorito, pero su alto precio y con destino de Premier League lo hacen inalcanzable. Massimiliano Allegri, entrenador del club de la Serie A, tiene un gusto adquirido por Axel Witsel desde hace varios años. Sin embargo, su salida de Dortmund no se concreta porque, por su edad (32 años), no tiene poder de reventa. Es por eso que Zakaria aparece como la mejor opción posible.

Die Fohlen ante la tarea titánica de la renovación

Por su parte, el Gladbach trabaja a contrarreloj para mantenerlo entre sus filas. El director deportivo de Los Potros, Max Eberl, enfatizó la semana pasada a la revista Kicker que tiene la esperanza de mantener al suizo después del verano:

“No es que estamos sin oportunidades. Es mucho trabajo, pero estoy dispuesto a conseguirlo”.

El Borussia pagó 12 millones de euros para fichar a Zakaria procedente de Young Boys en 2017. Su venta podría triplicar, como mínimo, ese precio. Aunque para el club, aún no está dicha la última palabra al respecto. Y todo dependerá, a fin de cuentas, del futbolista.