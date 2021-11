El hincha de FC Bayern que quiere acabar con el patrocinio de Qatar rompe su silencio

El patrocinio de Qatar Airways ha sido durante los últimos años un tema de constante crítica hacia FC Bayern München. Muchos son los aficionados que se han pronunciado en contra de esta relación contractual pero recientemente un hincha y socio del club, Michael Ott, fue un paso más allá y presentó una moción a debatir en la próxima asamblea general del club muniqués. En una reciente entrevista con Kicker explicó de nuevo los motivos que le llevaron a ello.

El patrocinio de Qatar con el FC Bayern empezó en 2016 pero Ott, abogado en prácticas por la Universidad de Maguncia, no se puso manos a la obra hasta pasados cuatro años, aprovechando la cuarentena para investigar todo lo posible sobre los requisitos para llevar su moción adelante.

“Lo que me sacó de mis casillas fue cuando un club de fans organizó una mesa de debate sobre Qatar en enero de 2020 e invitó a trabajadores, un activista sobre los derechos humanos y al FC Bayern, y el club fue el único que no apareció. No me lo podía creer y sentí vergüenza de mi equipo, así que me propuse que eso no siguiera así.”