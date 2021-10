Dos partidos ganados en su debut como entrenador de la selección alemana de fútbol. Hansi Flick empieza a demostrar porque es el entrenador en jefe de la DFB (Federación Alemana de Fútbol). Pero ¿Hansi Flick es mejor que Joachim Löw?

Después de un comienzo dubitativo en la jornada cuatro de las eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022, con una victoria de 0:2 contra la selección de Liechtenstein. Equipo número 189 de la clasificación mundial de selecciones nacionales.

Ya en el partido por la jornada cinco contra Armenia (6:0), se vio una Alemania más segura en las situaciones donde la estrategia del rival es reducir espacios libres de cara a su portería. Y en la goleada por 4:0 frente a Islandia, esto se profundizó aún más.

La juventud como energía para la selección alemana

Una de las sensaciones que dejan los dos primeros partidos de Hansi Flick frente a la selección nacional, es que, la confianza de los jugadores y en las nuevas promesas del fútbol alemán, va en aumento.

Esto no quiere decir que el mítico Löw no haya confiado en jóvenes jugadores. En sus 15 años frente a la selección, 18 jugadores menores de 20 años debutaron en la selección mayor, Julian Draxler, Mario Götze y Jamal Musiala, entre otros.

Simplemente Löw al final de su etapa como entrenador, fue fiel a los jugadores que lo acompañaron por años y con los que consiguió la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Es evidente que se puede percibir la mano de Flick, al buscar más protagonismo de los jóvenes, que con su juventud pueden dar otra dinámica al equipo. En el segundo partido oficial como entrenador en jefe, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Karim Adeyemi, ya vieron minutos de juego.

Aunque como ya lo mencionamos, en el partido contra Leichtenstein se vio una Alemania de nuevo con problemas de cara al gol. Especialmente cuando el rival no deja muchos espacios, problemas recurrentes en la última etapa de Löw.

En definitiva contra Armenia, el último contrincante de esta Alemania, los problemas mejoraron, y se vio una Alemania más segura y desequilibrante. Ni que hablar contra Islandia, donde los germanos demostraron un gran juego, en especial, en el frente de ataque.

Hansi Flick es mejor que Joachim Löw: El discurso

Lo que sí marca la diferencia en un vestuario es, como las palabras, visión de juego y lectura de los partidos del entrenador llega a sus jugadores. Y en eso Flick por el momento lo está controlando muy bien, demostrando porque es el entrenador de la selección.

No significa que Löw no lo hubiera hecho bien, pero no se puede esperar que después de 15 años delante de la selección, el discurso siga funcionado. Especialmente si el entrenador no se reinventa constantemente. Hay muchos “secretos” o “cartas debajo la manga” que tiene un entrenador para levantar el ánimo a sus jugadores. Esas palabras que llegan a lo profundo de un jugador, logrando su motivación y compromiso. Después de 15 años… ya no es igual.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

Flick advierte del problema, recalcando que la selección se encontraba con problemas de confianza en uno mismo en cara al gol. Los jugadores deben buscar y ganar los duelos individuales, para ello, el jugador se debe sentir con confianza.

En síntesis y pese a la dificultad de analizar diferencias profundas después de solo dos partidos, de la afirmación que, Hansi Flick es mejor que Joachim Löw como seleccionador nacional. Podemos determinar que, por el momento Flick a diferencia de la última etapa de Löw, está consiguiendo transmitir esa confianza y seguridad a sus jugadores, pero no podemos afirmar que Hansi Flick es mejor que Joachim Löw.