Hertha BSC afronta el apretado final de la temporada

Tras semanas sin actividad, al Hertha BSC le depara un duro final de temporada. Seis partidos en 20 días y una prioridad principal: Salvarse del descenso.

Debido al párate que el club debió hacer por su aislamiento del coronavirus, Hertha tuvo que saltarse los partidos en Mainz 05, ante Freiburg y en Schalke 04. Con tantos encuentros en deuda, los berlineses han caído a la zona de descenso, donde actualmente están a tres puntos del play-off de Relegation.

Para Pal Dardai, su tranquilidad llegará desde un número, tras ponerse al día con el resto de los equipos: El cuatro.

“El objetivo es de cuatro puntos como mínimo. […] No podemos decir: si no ganamos en tal lugar, entonces… No importa dónde consigamos los puntos”.