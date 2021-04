Aficionados de FC Schalke 04 atacan a los jugadores tras el descenso

El descenso del FC Schalke 04 era una realidad desde hacía semanas pero, a pesar del tiempo hubo tuvieron para que todos aceptaran el desastre, los hinchas no han reaccionado nada bien después de que se confirmara matematicamente que Los Mineros no seguirán en la Bundesliga la próxima temporada. El club y la policía local reportan que, durante la pasada madrugada, un grupo de aficionados protagonizaron altercados y atacaron a la plantilla en su regreso a Gelsenkirchen.

En un comunicado oficial del Schalke 04, la entidad cuenta que “hubo unos individuos no identificados que se saltaron unos límites que no son negociables”. Los Reales Azules no dieron más información pero sí lo hicieron las autoridades locales. Tras la derrota por 1-0 de visita en Bielefeld, inmediatamente en la zona del estadio se empezó a utilizar todo tipo de pirotecnia. Al no haber restricciones de movilidad o toque de queda en la región, entre 500 y 600 aficionados esperaron durante la noche a que el autobús del club regresara al estadio.

Cuando llegó la expedición a los aledaños del VELTINS Arena se encendieron bengalas al lado del autobús, lanzaron huevos e intentaron destrozar los coches de los jugadores, quienes también fueron atacados verbalmente. La plantilla tuvo que salir corriendo para refugiarse.

En dicho comunicado, el Schalke ha condenado estos sucesos y ya ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de este suceso.

A pesar de la entendible frustración y rabia con nuestro descenso a la 2. Bundesliga, nunca aceptaremos el ataque físico a los jugadores y el resto del staff. El club condena fuertemente esta comportamiento y respalda a sus trabajadores.

Por el momento el Schalke dirá nada más que tenga que ver con este tema hasta que se aclaren los hechos. Apenas no se ha iniciado el camino de retorno a la máxima categoría y ya se ve que será una dura montaña que escalar.