Hoffenheim renunciará a su excepción de la Regla 50+1

Uno de los pocos equipos del fútbol alemán considerado una excepción a la tradicional Regla del 50+1 está a punto de regresar a ella. Dietmar Hopp, inversor y máximo accionista de Hoffenheim durante más de 20 años, cederá gran parte de sus derechos de voto para que el club vuelva a estar bajo el control de sus aficionados.

El Hoffenheim quiere volver a cumplir la Regla del 50+1

Uno de los factores que hacen distintiva a la Bundesliga y al fútbol alemán es la Regla del 50+1. Esta norma provoca que sean los socios de los clubes quienes obligatoriamente tengan el control de los derechos de voto, otorgándoseles el 50% + 1 voto. La última palabra en las decisiones del club siempre la tienen sus propios aficionados, al contrario de otras ligas donde se promueve que inversores externos se hagan con la mayoría de participaciones y tomen el control.

TSG Hoffenheim es una de las pocas excepciones a esa regla, ya que se permite que un inversor que lleve activamente más de 20 años vinculado a un club alemán pueda convertirse en un accionista mayoritario. Desde 2015, Dietmar Hopp llevaba desempeñando esa labor en el club de Sinsheim pero, tal y como informa Kicker, ha decidido ceder gran parte de sus derechos de voto de vuelta a los socios.

Esta decisión de Hopp viene precedida de las constantes críticas de las hinchadas de otros clubes alemanes, atacándole directamente por no seguir la filosofía del fútbol germano, y en un momento donde el Hoffenheim se encuentra en 16ª plaza y peleando por la permanencia en Bundesliga.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en formato podcast en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Leverkusen y Wolfsburg se convertirían de nuevo en las únicas excepciones

Este cambio en Hoffenheim supondría que sólo habría dos excepciones de la Regla del 50+1 en la Bundesliga: Bayer Leverkusen y VfL Wolfsburg. La vinculación de la farmacéutica Bayer y de Volkswagen respectivamente, ya que el origen de los dos clubes se ubica en grupos de trabajadores de sus fábricas, les ha permitido ser las principales excepciones de la norma. En otro lugar se encuentra RB Leipzig, que cumple al ceder los derechos de voto a sus socios pero estos son un grupo muy reducido y mayoritariamente vinculado a Red Bull, lo que ha generado muchas críticas por no respetar el «espíritu del 50+1».

Pese a todo, Dietmar Hopp no tiene intención de desvincularse del Hoffenheim. A sus 82 años, tiene planeado seguir invirtiendo en el club de sus amores porque considera que el mal rendimiento del equipo no es una causa directa de su presencia en el mismo. En un momento donde el debate entre los defensores y detractores del 50+1 no se apaga, una de las personas que se aprovechaba de sus excepciones se baja del carro.