Jamal Musiala, la piedra fundamental de Alemania

Jamal Musiala se fue ganando de a poco un lugar en Alemania y en la última convocatoria demostró que su presencia es inobjetable.

Un gran nivel en FC Bayern München

No cabe ninguna duda de que en la Bundesliga hay dos talentos que resaltan del resto. Por un lado, el de Jude Bellingham, mediocampista inglés de Borussia Dortmund. Y por el otro, el de Jamal Musiala, mediocampista polifuncional de FC Bayern München.

Sus primeros pasos los dio, paradógicamente, con Hansi Flick y ahora con Nagelsmann está llevando su potencial al máximo. Tengamos en cuenta que no es nada fácil hacerse un lugar en el esquema titular del club bávaro cuando eres un juvenil y el nacido en Stuttgart no tuvo problema de esperar su momento para demostrar lo que era capaz.

Si vamos a los números, estos también resaltan la gran incorporación de Musiala en el esquema del entrenador. Ha participado en cinco encuentros por Bundesliga y marcó cuatro goles, además de haber brinda una asistencia. Y claramente en este sentido, las estadísticas podrían ser mayores, pero las molestias físicas lo han afectado.

Alemania necesitada de Musiala

No cabe ninguna duda que donde la está pasando peor esta selección es en el ataque. Si bien los buenos nombres sobran, la creatividad no abunda. Las características de la mayoría se basan en la velocidad o en la definición, pero a la hora de parar el balón y pasar el balón, no muchos se destacan.

Es por ello que Musiala en estas últimas dos jornadas dejó en claro que es el verdadero eje del ataque teutón. Demostró que es el único capaz de aportarle un aire fresco a cada ataque alemán y que, como lo ha dicho Flick, será un factor indispensable de cara a Qatar 2022.