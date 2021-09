Jérôme Boateng es condenado a una multa por violencia de género

Jérôme Boateng fue condenado a pagar 1,8 millones de euros de multa por violencia contra su ex pareja y madre de sus dos hijas.

Boateng fue declarado culpable por “violencia física (golpes de puño y empujones) e injurias (insultos)” hacia Sherin Senler, su antigua pareja y madre de sus dos gemelas. El defensor tendrá que pagar 60 multas diarias de 30.000 euros cada una, lo que constituye un total de 1,8 millones de euros. Es la pena diaria más alta posible en la ley alemana.

El ex-FC Bayern München, actual jugador del Olympique Lyon, tuvo que comparecer ante el tribunal como acusado, acompañado de su abogado Kai Walden y cuatro guardaespaldas, por los hechos que se produjeron durante unas vacaciones en el Caribe en julio de 2018, después de la eliminación de Alemania en la primera ronda del Mundial de Rusia.

Anne Leiding, portavoz del fiscal de Múnich, tomó la palabra para leer los hechos contenidos en el acta de acusación:

Boateng negó todas las acusaciones de violencia de género y contó su versión ante la corte durante casi dos horas. Según su relato, fue Senler la que se había vuelto agresiva e insultante, al punto tal de golpearlo y lastimarle el labio durante una discusión. También, negó haberle arrojado una linterna, sino una almohada contra una mesa. “No estuve violento, no la ataqué”, dijo.

El alemán de origen ghanés agregó que la disputa giró principalmente sobre las exigencias de su pareja para seguirle a París cuando, por aquella época, estaba en conversaciones para unirse al PSG. El traspaso no se produjo y él siguió en el FC Bayern. Ambos están también en disputa judicial para obtener la custodia de sus dos gemelas de 10 años, que actualmente viven con el jugador. Esa cuestión, para él, también influyó a que el hecho se llevara a juicio.

Por su parte, Sherin Senler también testificó ante el tribunal, manteniendo su versión sobre lo sucedido:

“Me metió el pulgar en el ojo. Me arrancó el pelo y luego me mordió en la cabeza. […] Abrió el labio, echó mi cabeza hacia atrás y me escupió sangre en la cara.”