Jérome Boateng: “Puedo jugar dos o tres años en la elite”

Tras su salida de FC Bayern München, Jérome Boateng todavía no sabe donde jugará, sin embargo, tiene las ideas claras.

Saludable y con buen nivel

Después de haber ganado el sextete en la temporada 2019/20, el nivel del central ha vuelto a lo que supo ser en sus años de juventud. Ahora, con 32 años se encuentra en un estado saludable desde el punto de vista físico y eso lo demostró está temporada donde se ha perdido pocos partidos.

“Pasé la temporada muy bien, no tuve que perderme un partido debido a una lesión.”

En su momento, Hansi Flick había dicho que siempre pudo confiar en él. Incluso, Boateng contó que antes de llegar a este buen nivel nuevamente, había pensado en dar un paso al costado. Empero, hoy por hoy, si no hubiera sido por la directiva bávara muy posiblemente seguiría en Múnich. Pese a esto, hoy el escenario es distinto y la incógnita acerca de su futuro está a la orden del día.

Jérome Boateng quiere seguir en la Elite

Como ya se ha dicho, ni él tiene una decisión en donde seguirá su carrera. Propuestas no le faltan en su haber, pero todavía no ha decidido donde firmará. Lo que sí queda claro es que no bajavará su nivel. Y esto lo reflejo lo que sucedió hace unas semanas que se decía que la Roma de Jose Mourinho estaba siguiéndolo de cerca aunque solo fue eso por el momento. En torno a esto, Boateng dijo.

“Definitivamente puedo jugar otros dos o tres años en el nivel superior. Después de eso, podré jugar en algún lugar donde las exigencias ya no sean tan altas.”

También confeso que ha recibido ofertas de la MLS estadounidense que finalmente rechazó. Su interés claramente es seguir jugando por ganar títulos importantes en la elite y, para propios y extraños, lo dejo muy claro.

“En los últimos años he recibido ofertas de Estados Unidos una y otra vez. Pero tienes que decidir por ti mismo: ¿entrego los últimos años en mi mejor nivel o me quedó a seguir compitiendo? Eso está claro para mí”

