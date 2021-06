David Alaba ya es pasado en FC Bayern München, pero la historia detrás de su salida sigue sacando nuevos capítulos. El padre del jugador austriaco, George Alaba, mostró su visión de lo sucedido y su descontento hacia la directiva de Los Bávaros en el podcast Bayern Insider.

Uno de los principales motivos sobre la marcha de Alaba era el tema económico ya que siempre se habia dicho que el jugador reclamaba un sueldo mucho demasiado alto para las pretensiones del club. Sin embargo, lo que alega su padre es que el dinero nunca fue una razón.

No quiero entrar en detalle, pero los responsables saben lo que verdaderamente pasó. Solo puedo decir que, con el paso del tiempo, se endurecieron las posturas muchísimo y que no tuvimos ningún tipo de discusión en torno al dinero… No llegué a entender por qué no se paraba de hablar de eso.