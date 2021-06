Borussia Dortmund ha contratado a uno de los analistas más longevos de la esfera de RB Leipzig para reforzar el equipo técnico de Marco Rose. Se trata de Daniel Ackermann, analista de vídeo de Los Toros Rojos entre 2010 y 2020, que se sumará al staff ya existente en el club y a los nuevos empleados que el nuevo entrenador de Los Borussos trae desde Borussia Mönchengladbach.

Ackermann, un buen conocedor del entorno de RB Leipzig

La carrera de Ackermann fue impulsada por Ralf Rangnick, ya que fue él quien le arrastró hacia la deriva analística y al RB Leizpig. Llegó al conjunto del gigante energético en 2010, sólo un año después de su fundación, y estuvo compaginando su labor de analista de vídeo junto a la de jugador del segundo equipo durante dos temporadas. En 2013 colgó las botas para dedicarse enteramente a su trabajo fuera del césped.

Con más de 10 años dentro de la esfera de RB Leipzig, Ackermann conoce muy bien todo sobre el club y ha adquirido gran conocimiento al haber trabajado no sólo con Rangnick, sino también con Hasenhüttl o Nagelsmann. Tras un año sin empleo, le podrá ser de gran utilidad a Borussia Dortmund ya que viene de un rival directo para el conjunto de Westfalia.

Ackermann llegará para reforzar ese área de análisis, donde actualmente se encuentran Serdar Ayar y Frank Rutemöller. Sin embargo, no será la única incorporación para el cuerpo técnico de Rose, también llegarán tres acompañantes desde el Gladbach: Alexander Zickler y Rene Maric como asistentes y Patrick Eibenberger como preparador físico.

Dortmund aún no tiene la confirmación de Terzic

La ya conocida intención del club es que a ese staff de Marco Rose también se le una Edin Terzic después de la gran labor realizada durante el tiempo que ha estado a los mandos del equipo. No obstante la situación sigue sin cambios significativos. El hecho de que otros equipos de la Bundesliga como Bayer 04 Leverkusen, SG Eintracht Frankfurt o VfL Wolfsburg ya hayan confirmado a sus nuevos técnicos debería ser un indicativo de que Terzic a priori no abandonará Dortmund, pero aún no ha comunicado su decisión final. Los Borussos tendrán que seguir esperando.