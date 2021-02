Jochen Schneider revela las miserias de FC Schalke 04

Hace ya unos días, FC Schalke 04 comunicó a la prensa la separación de Jochen Schneider de la dirección deportiva del club en el próximo verano. Con la noticia, el directivo minero hasta el momento, decidió hablar sin pelos en la lengua y contó algunos secretos de su ciclo.

Conflictos internos en el plantel

Como si estaría más allá del bien y del mal, Schneider comenzó contando que la separación de Vedad Ibisevic fue equivocada. En su momento se había dicho que el conflicto con Manuel Baum, entrenador en ese momento, fue el gran suceso. Versión que confirmo el director deportivo Schalker antes de decir que fue un error haber hecho eso.

“La relación entre Manuel Baum e Ibisevic fue problemática y fue un error suspender a Vedad. Cuando Paciencia se lesionó, no teníamos reemplazante”

Escucha todos nuestros Podcasts en el canal de Mi Bundesliga en Spotify.

Schneider cuenta la fatídica situación económica de FC Schalke 04

Como si hablar del plantel no hubiera sido poco, Schneider contó que la situación económica en Gelsenkirchen es algo más que complicada y que tomaron decisiones desacertadas. Y una de ellas fue la compra de Breel Embolo por 22,5 millones de euros, que hasta el momento es la compra récord del club. Él ve como un error debido a que luego perdieron varios jugadores por invertir en el suizo, hoy actual jugador de Borussia Mönchengladbach.

Entre esos jugadores, Schneider nombró a Jonjoe Kenny quien emigró al Celtic escocés obligado, debido a que el jugador quería permanecer, pero el club no tenía dinero para cumplirle su deseo. A él se le suma el caso más paradigmático como lo es el de Daniel Caligiuri, símbolo de Los Azules Reales. En su momento, Schalke le había hecho una oferta muy bien que él no acepto, según el director deportivo, y que luego tuvieron que retirar ante la crisis económica por el COVID-19. Y para finalizar, cuando se le consultó porque no trajeron a Kolasinac en el pasado verano, Schneider respondió con ironía, pero que deja en claro la crisis financiera del club: