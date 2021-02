800 futbolistas alemanes se unen para apoyar a sus compañeros homosexuales

Cerca de 800 jugadores y jugadoras del fútbol alemán se han unido en una nueva edición de la revista 11 Freunde para brindar apoyo a los futbolistas homosexuales.

No cabe ninguna duda de que uno de los temas tabúes en el fútbol es la homosexualidad. A lo largo de la historia muy pocos futbolistas han declaro abiertamente ser homosexuales y quienes lo han hecho, en varias ocasiones, han sufrido por tomar tal decisión. Teniendo en cuenta que la edad media se ha dejado atrás hace demasiado tiempo, la DFL y la mayoría de los clubes de Alemania, se han tomado muy en serio el crear campañas para poder vivir la sexualidad libremente.

Con el objetivo ya contado se han reunido clubes como Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim, FC Schalke 04, SCFreiburg, Werder Bremen, entre otros, para firmar la carta en la revista alemana. Campaña que también fue acompañada con jugadores de la selección alemana masculina, como Jonas Hector, Max Kruse o Niklas Stark, y de la selección femenina, como Alexandra Popp y Almuth Schult. Acerca de esto, Philipp Bommer, miembro del primer club de fans gay en la Bundesliga, dijo:

“El simbolismo es importante, pero lo es aún más que esos jugadores protejan a sus compañeros y rivales en caso de que alguno lo devele o cuando haya hostilidades dentro o fuera del estadio. No solo es importante para el fútbol sino para toda la sociedad”

#ihrkönntaufunszählen ⁠ ⁠ In der neuen 11FREUNDE Ausgabe #232 stärken Sebastian Ohlsson und über 800 weitere Fußballerinnen und Fußballer in Deutschland homosexuellen Spielern den Rücken.⁠ pic.twitter.com/FdNRQAQISs

La leyenda de FC Bayern München y Die Mannschaft fue un tanto polémico a la hora de hablar sobre el tema. Tal y como adelantó el diario Bild, para Lahm, los futbolistas homosexuales primero deberían hablar con su entorno antes que con sus compañeros. Y, como si ello no fuera poco, dice que por más de que un futbolista se sienta maduro para hacer semejante anuncio, la afición y sus rivales podrían no estarlo. En sus palabras:

“Recomiendo no hacer esto público porque aún falta aceptación en el mundo del fútbol y en la sociedad, en general”

Finalizando con el tópico, Lahm recomiendo hacer este anuncio una vez que su carrera profesional se termine. Algo parecido a lo que ha hecho Thomas Hitzlsperger, excompañero de Lahm en Alemania y hoy directivo de VfB Stuttgart. Club el cual ha emprendido una gran campaña hace unas semanas con una camiseta a favor de la diversidad sexual. El director deportivo del club suavo, en su momento dijo:

“Nunca me sentí avergonzado de ser quien soy, pero no fue siempre fácil sentarse en una mesa con 20 jóvenes y escuchar las bromas sobre homosexuales. Les dejas seguir como si las bromas fueran divertidas y no demasiado insultantes, pero es complicado”