Joshua Zirkzee pasa de FC Bayern München a Bologna de Italia

Finalmente, FC Bayern München y Bologna FC se han puesto de acuerdo y Joshua Zirkzee seguirá su carrera en Italia.

Un jugador sin lugar en Múnich

No cabe ninguna duda que hacerse un lugar en el once del gran campeón alemán es una labor más que ardua. No solo por la gran plantilla que tienen sino por la que van a tener, debido a que ya es una costumbre que fichen a los mejores jugadores disponibles.

Es por ello que Zirkzee primero salió la temporada pasada con destino a RSC Anderlecht para poder ganar minutos y seguir desarrollandose como futbolista. Allí su rendimiento fue superlativo realmente. En 47 encuentros disputados, marco 18 goles y brindó 13 asistencias. Realmente números muy buenos teniendo en cuenta que tuvo incidencia en 31 dianas marcadas.

Ahora bien, la vuelta a Múnich no fue nada fácil. Y esto tiene que ver directamente en que sus opciones fueron demasiadas acotadas hasta el punto de que Brazzo Salihamidzic, director deportivo, le ha comunicado que lo mejor para él era salir en busca de nuevos objetivos porque su tiempo de juego casi que ni iba a existir.

Zirkzee deja Bayern y se une a Bologna

Por esta causa, desde ya hace unas semanas el neerlandés está en busca de una nueva casa. Y realmente, muchos clubes se han acercado a él, incluso, de la Bundesliga como es el caso de VfB Stuttgart quién lo tenía en carpeta. Sin embargo, su próximo destino estará en Italia.

Y esto se debe a que ya fue anunciado oficialmente como refuerzo del Bologna de la Serie A. El traspaso se ha cerrado por unos 8.5 millones de euros y los bávaros se han quedado con una cláusula de recompra. El delantero firmará hasta el verano de 2026 y desde este lugar se le desea la mejor de las suertes.