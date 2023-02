¿Jude Bellingham podría quedarse en Borussia Dortmund?

Todo el mundo da por hecho que Jude Bellingham saldrá en verano, pero en Borussia Dortmund aún se ilusionan con mantenerlo en su plantel.

Bellingham aún no decidió su futuro en Borussia Dortmund

No cabe ninguna duda de que la novela del próximo verano en La Cuenca del Ruhr será la continuidad o no del joven inglés. Su nivel y carácter a su edad no se encuentra en ninguna parte del mundo y muchos ya lo colocan como el mejor profesional en su puesto. Es por ello que los rumores de permanencia más allá del verano son escasos.

Sin embargo, la realidad índica otra cosa. Por el momento, Bellingham no ha decidido nada con respecto a lo que hará en junio. En estos días habrá una reunión entre Sebastian Kehl, director deportivo de Las Abejas, y su familia, donde el club le preguntará que es lo que quiere hacer. Y según información de los medios alemanes, no se descarta que pueda quedarse si es que el club termina redondeando una buena campaña.

Por otra parte, desde la directiva de Borussia Dortmund no hay ningún tipo de duda con respecto a lo que quieren. El club le propondrá una renovación de su contrato y la idea es que se convierta en el salario mejor pago del plantel con un salario de 15 millones de euros.

Real Madrid se prepara para seducir a la familia inglesa

Ahora bien, como bien dijimos, muchos clubes están tras sus pasos. Sin embargo, hay dos que están por encima del resto. Por un lado, está el Real Madrid. Con la llegada de Enzo Fernández a Chelsea FC, todo indica que se han definido en fichar a Bellingham a como de lugar. Empero, no será una tarea nada sencilla debido a que a la familia del mediocampista le gustaría que este emigre a la Premier League.

Y aquí es donde surge el nombre del Liverpool. Ya se sabe que es uno de los grandes caprichos que tiene Klopp para poder reconstruir a su equipo en el próximo verano. Pero el tema está en que el hecho de que los de Anfield no jueguen Champions League en la próxima campaña es una dificultad.

Sin dudas, a esta altura no se va a definir nada. Lo único que hay que mencionar es que aún no hay ninguna decisión tomada por el jugador que, además, se está manejando muy bien al ser muy cauteloso con el asunto.