Muchos rumores indican que Manuel Neuer podría rescindir contrato en FC Bayern München y aquí te contamos toda la información sobre ello.

Un despido que abrió la lata

Lo que ha pasado después del despido de Toni Tapalovic como entrenador de porteros ha sido un antes y un después en Múnich. Por un lado, Neuer se sintió muy golpeado por la decisión de la directiva debido a que era su amigo personal. Y por el otro, los jefes bávaros están más que molestos porque el arquero alemán decidió hacer públicos sus sentimientos en lugar de hablar con ellos como primera instancia.

Luego de que haya pasado el temblor, según información de Sky Sports, Neuer no buscaba un enfrentamiento con las cabezas del club. Sin embargo, está muy molesto que la decisión se haya tomado a sus espaldas y que ni siquiera le hayan consultado. Y como si ello fuera poco, Julian Nagelsmann ha tomado la decisión de hablar directamente con Joshua Kimmich como referente. Tengamos en cuenta que en el pasado, quién ocupaba ese lugar era Neuer.

A esto se le suma el hecho de que la decisión es que Neuer pierda un poco de poder debido a que está llegando al final de su carrera con 36 años y alguien tiene que ocupar su cargo. Todas estas decisiones el portero las tomó como un ataque directo y es por ello que eligió ir directamente a los medios de comunicación.

¿Neuer podría rescindir contrato en FC Bayern München?

En las últimas horas, en muchos lugares muchos aficionados se preguntan si la leyenda bávara podría dejar el club después de lo dicho. En este sentido, tenemos que decir que ninguna de las dos partes están buscando cortar el vínculo de manera prematura. Ahora bien, la directiva espera que pida disculpas en público si quiere volver a usar el brazalete de capitán.

Ahora bien, muchos jugadores coinciden en que la decisión que se ha tomado con Tapalovic no es propia del club. En el caso de ellos no quisieron hacerlo público como lo hizo Neuer, empero, eso no quiere decir que el ambiente en el vestuario no sea mejor. Sin dudas, Nagelsmann afronta una situación difícil en un momento de la temporada donde no deberían ocurrir estás cuestiones.