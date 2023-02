La directiva de Liverpool respalda a Jürgen Klopp

Pese a los malos resultados actuales, la directiva de Liverpool respalda totalmente a Jürgen Klopp como entrenador del equipo.

Un momento más que preocupante

No cabe ninguna duda de que la temporada para el exentrenador de Borussia Dortmund está siendo más que decepcionante. Su equipo está muy lejos del nivel que supo mostrar en un pasado no tan lejano y los resultados no lo están acompañando para nada. Desde que comenzó el 2023, solo registran una victoria en siete encuentros.

Y como bien se sabe, la Premier League es una liga más que competitiva. Es por ello que los de Anfield, con la mala racha, cayeron en el décimo puesto y lo más preocupante es que están a once puntos de los puestos de Champions League. Tengamos en cuenta que quedarse fuera de cualquier competencia internacional golpea directamente en las finanzas de los clubes, por lo que las alarmas ya están sonando alrededor de todo Liverpool.

La directiva de Liverpool respalda a Klopp

Siempre que un equipo no está en su mejor nivel, la búsqueda de culpables está a la orden del día. Y generalmente, quienes pagan los platos rotos son los entrenadores, los cuales son más difíciles de remover que a los profesionales dentro del campo de juego. Ahora bien, las cabezas del club inglés están muy lejos de interpretar de esta manera lo que está sucediendo con su equipo.

En las últimas horas, el periódico The Athletic informó que Klopp aún cuenta con el apoyo unánime de la junta. Todos entienden que en algún momento el bajón del equipo iba a aparecer, pero que esto no representa ni un mínimo cuestionamiento a su trabajo. Por todo lo ganado, el alemán tiene crédito de sobra no solo ahora, sino en el próximo verano. La idea es que justamente el sea el líder en ese momento de reconstruir al equipo para volver a lo más alto del mundo como ya lo supieron hacer.