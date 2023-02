Tras su lesión previa el Mundial de Qatar 2022, Sadio Mané vuelve a los entrenamientos en FC Bayern München.

Mané vuelve a los entrenamientos en FC Bayern

Tras varias semanas en su casa, Mané terminó el reposo absoluto y ya está de vuelta en Säbener Strasse, campo de entrenamiento bávaro. Por el momento solo realizó trabajos de recomposición física de manera individual y aún no ha tenido la oportunidad de realizar trabajos con sus compañeros de equipo.

Ahora bien, las buenas noticias con respecto a su físico no paran de llegar. Esto se debe a que para el fin de semana ya debería estar integrado a trabajos tácticos, pero la idea es no exigirlo demasiado. Recordemos que a mediodías de diciembre fue operado en una de sus rodillas y apurar la recuperación no sería nada bueno. Si se logra resentir de su lesión, podría perderse más partidos en lo que viene, por ende, la cautela debe primar ante todas las cosas.

¿Cuándo lo podremos ver nuevamente en el Allianz-Arena?

La pregunta que todo Múnich se hace es muy clara. Todo el mundo quiere saber cuando retornará el exLiverpool a los campos de juegos. La semana pasada llegaba la noticia que era imposible tenerlo para el primer encuentro contra PSG en la Champions League, sin embargo, hoy se tiene más claridad sobre el tema.

Según información de Sky Sport de Alemania, la vuelta del senegalés será el 26 de febrero cuando los de Nagelsmann se enfrenten a Union Berlin. Es decir, a fines del actual mes, ya podríamos disfrutar del fútbol del extremo. Sin dudas, que falta un gran tramo para ello, pero el pasado fin de semana Leroy Sané lo hizo más que bien en su posición. Por esta causa, es más que entendible que no apuren su vuelta.