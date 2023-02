Watzke: «A pesar de las victorias, tendremos nuevos contratiempos»

Hans-Joachim Watzke, director general de Borussia Dortmund, habló tras el gran momento de su equipo y dejó declaraciones que no cayeron nada bien en la afición.

Una ciudad que se vuelve a emocionar

No cabe ninguna duda de que el 2022 no terminó de la mejor manera para el equipo dirigido por Edin Terzic. Sin embargo, el 2023 ha comenzado con un giro total a lo que venían haciendo. En cuatro encuentros concretaron las cuatro victorias y, tras los tropezones de FC Bayern München, están a tan solo tres puntos del liderato.

Y como si ello fuera poco, la gran noticia es la recuperación de la mayoría de los efectivos de sus respectivas lesiones. En este campo, el que más se destaca es el retorno de Sébastien Haller que, tras el cáncer de testículo, ya se encuentran totalmente en forma y ya ha marcado el pasado fin de semana ante Freiburg por primera vez con la camiseta negriamarilla.

Watzke y unas declaraciones inentendibles

Sin dudas que todo el mundo en Dortmund está más que contento. El equipo está jugando un gran fútbol. Han recuperado a la mayoría de sus grandes figuras. Ya se colocan como candidatos para pelear la Bundesliga hasta el final. Pero, parece que al director general de Borussia Dortmund le cuesta animarse a subirse al mote de candidato.

«A pesar de la gran serie de victorias que llevamos, seguramente habrá contratiempos nuevamente.»

A raíz de esto, las declaraciones de Watzke no cayeron nada bien en el público en general. Ya desde hace mucho tiempo hay una gran crítica desde la fanaticada con respecto a que el gran objetivo sea clasificar a copas europeas. Ya van más de 10 años que la Meisterschale no llega al Westfalenstadion y la necesidad de gritar nuevamente campeones de Bundesliga están a la orden del día. Y claro está que si uno no está convencido, eso no ocurrirá.

