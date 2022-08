Karim Adeyemi ya tiene fecha de vuelta en Borussia Dortmund

Luego de dos semanas de sus primeras molestias, se conoce cuál será la fecha de vuelta de Adeyemi en Dortmund.

Adeyemi y una vuelta en Dortmund más que necesaria

No cabe ninguna duda de que uno de los fichajes que más prometían en el club negriamarillo era el del jovencito que llegaba desde Red Bull Salzburg. Sin embargo, en la primera jornada solo ha podido disputar 23 minutos antes de caer lesionado. Si bien no se lo vio salir muy adolorido, ya van 2 semanas de ausencias.

Ahora bien, por suerte para Edin Terzic, en las últimas horas se dio a conocer que en el día de hoy comenzó a entrenarse a la par del grupo. Y como si ello fuera poco, la fecha de vuelta sería este próximo sábado donde Borussia Dortmund va a visitar a Hertha BSC.

Según lo que indican los informes médicos ya está recuperado, solo que necesita volver al ritmo futbolístico. Mas allá de esto, será difícil imaginarlo en un once inicial porque, seguramente, el entrenador de Las Abejas lo quiera llevar con tiempo para que no vuelva a recaer en nuevas molestias.

Dahoud también retornaría y Malen cae lesionado nuevamente

Como suele suceder en cada temporada, la enfermería de la parte amarilla de la Cuenca del Ruhr ya cuenta con varios efectivos. Empero, Mahmoud Dahoud quien sufrío una lesión de hombro el pasado fin de semana contra Werder Bremen, ya está entrenando individualmente y podría retornar también contra el club de la capital.

Sin embargo, quién ha sufrido una lesión muscular leve ha sido Donyell Malen. Según Sky Sports, el equipo técnico lo está siguiendo todos los días y aún no se descarta su presencia en Berlín. Lo que sí está claro es que no estará en un posible once desde el inicio.