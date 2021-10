Kevin-Prince Boateng se enfrenta a Lothar Matthäus

Después de las críticas que le ha hecho Lothar Matthäus a Kevin-Prince Boateng, este le responde y dispara fuerte contra el astro alemán.

Unas declaraciones políticamente incorrectas

En todas las ligas del mundo siempre hay una voz que pesa más que otras. Y desde que Lothar Matthäus trabaja en la cadena televisiva Sky, sus declaraciones están a la orden del día siendo uno de los más autorizados para dar sus opiniones. Y como no podría ser de otra manera, habló del nivel de Boateng en su retorno a Hertha BSC.

“Los días de Kevin-Prince Boateng como jugador sobresaliente y de difícil carácter han terminado en mi opinión”

Claro que al excapitán de la Selección Alemana, razón no le falta. En lo que va de Bundesliga jugó cinco de seis partidos, sin destacar mucho. En 4 de ellos comenzó como titular y fue cambiado en todas esas oportunidades, y en el restante apenas ha jugado 20 minutos. Por el momento no ha podido dar ni siquiera una asistencia, es por ello que la apreciación de Matthäus no es desacertada, pero sí puede ser catalogada como políticamente incorrecta.

Escucha el último episodio de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

Kevin-Prince Boateng le responde a Lothar Matthäus

Si hay algo característico del berlines es su temperamento, que a lo largo de su carrera estuvo dentro del césped como fuera de él. Y obviamente, no se iba a quedar callado y le respondió con altura a Matthäus:

“Si fuera un experto, nunca haría una declaración como esa, no importa la edad del jugador o como está jugando”

Boateng hizo hincapié que no es la primera vez que lo critican de esta manera en su carrera. Recordemos que cuando emigró al Monza de la Serie B italiana, muchos han dicho que su carrera estaba totalmente terminada. Por ello fue una sorpresa su vuelta a su ciudad natal. Tema el cual también hizo mención.