Lucas Hernández, ante una orden de ingreso en prisión

Problemas para Lucas Hernández y FC Bayern München. El defensor de Los Bávaros y de la Selección Francesa ha recibido una orden del Juzgado de lo Penal Nº31 de Madrid para su ingreso en prisión en España, según adelanta el Diario AS. También tendrá que acudir a dicho juzgado el día 19 de octubre para elegir el centro penitenciario en el que, en un plazo de 10 días desde entonces, deberá ingresar.

Condenado por incumplir una orden de alejamiento

El origen de los hechos se remonta a febrero del año 2017, cuando Lucas Hernández aún era jugador del Atlético de Madrid. El jugador protagonizó una pelea en la calle con su pareja y fue condenado por un delito de violencia de género a 31 días de trabajos comunitarios y seis meses de alejamiento a más de 500 metros de ella. El francés cumplió lo primero, pero no lo segundo.

Poco tiempo después de la sentencia, se les vio juntos a Lucas y su pareja juntos en un aeropuerto quebrantando la orden de alejamiento. Los dos regresaban de un vuelo desde Miami, donde habían celebrado su luna de miel. Por ende, ahora se le condena por el no cumplimiento de la sentencia del juez y tendrá que entrar en prisión, tal y como informa el Diario AS. La próxima semana deberá acudir ante el Juzgado que ha emitido esta última sentencia para elegir a qué centro ingresar.

¿Qué ocurrirá con Lucas Hernández?

La situación para Lucas Hernández es de lo más complicada. No se puede considerar una anulación de la pena debido a que, por la anterior condena por violencia de género, no se le puede tratar como delincuente primario. Además, el FC Bayern no tenía constancia de estos hechos ya que el jugador, al que se le notificó la sentencia el pasado 14 de septiembre, no lo había comunicado al club.

Se desconoce cómo puede afectar todo esto a la carrera del jugador. Por el momento los abogados de Lucas Hernández han interpuesto un recurso de apelación contra esta sentencia, que deberá valorar la Audiencia Provincial de Madrid en las próximas semanas. Lo seguro es que el día 19 tendrá que comparecer ante un juzgado en España.