Lucas Hernández podría jugar con el FC Bayern München, a pesar de su orden de prisión

Aunque FC Bayern München evitará, por ahora, hacer comentarios al respecto; Lucas Hernández podría seguir teniendo actividad, más allá de su condena de prisión.

UN CASO QUE TOMÓ POR SORPRESA AL FC BAYERN

Hernández participó el pasado martes de los entrenamientos del FC Bayern tras su regreso desde la selección francesa. El jugador de 25 años sonrió frente a las cámaras con su compañero Corentin Tolisso. El domingo, el francés había conseguido la Liga de las Naciones con su país, al vencer 2-1 a España.

Un día después, la noticia: Un tribunal español ordenó la ejecución de una pena de prisión contra Hernández, quién violó la prohibición de acercarse a su novia en 2017, con quien ahora está casado tras una reconciliación.

El Juzgado de lo Penal N.º 32 de Madrid dictaminó este miércoles que el defensor debe comparecer allí el 19 de octubre y comenzar su condena de seis meses, impuesta hace dos años, en una prisión de su elección dentro de diez días. Según un comunicado de la corte, se ha presentado un recurso de apelación contra la ejecución.

Según la información de SPORT1, el FC Bayern no comentará sobre esto por el momento. Solo se sabe que el club no tenía conocimiento de este caso, según reportes del diario AS. El futbolista habría sido notificado el 14 de septiembre, hace un mes, y no lo había comunicado a la directiva. La institución muniquesa no involucró a sus abogados en el caso porque el mismo cayó completamente en la vida privada del jugador.

HERNÁNDEZ PODRÍA JUGAR ANTE BAYER LEVERKUSEN

Por otro lado, el canal deportivo alemán afirma que Hernández podría ser parte de la convocatoria, hasta incluso jugar, en el partido de la jornada ante Bayer Leverkusen. Según como se tomen las cosas en el cuadro bávaro y como evolucione la situación judicial, el central podría perderse (o no) la visita a Lisboa ante Benfica por la Champions League, el 20 de octubre.

El viernes a las 13.30, Julian Nagelsmann dará su conferencia de prensa previa de todas las semanas. Allí se verá si se desliga de la posición del club de no hacer declaraciones. El entrenador sabe de la posibilidad de perder a una de sus figuras, la cual ha elogiado en cada oportunidad que tuvo. Más recientemente, destacó la “buena impresión” que le había dejado su físico en el regreso tras sus problemas de rodilla.