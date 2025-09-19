Kompany preocupado: las complicaciones del lateral en Bayern

El Bayern München afronta una situación crítica en defensa, particularmente en el lateral izquierdo, de cara a sus próximos compromisos oficiales. Josip Stanišić sufrió una lesión parcial en el ligamento medial de la rodilla derecha y será baja inmediata. A esto se suman las ausencias de Alphonso Davies, Hiroki Itō y Raphaël Guerreiro, todos fuera por distintos problemas físicos.

Las complicaciones que tiene Kompany en el lateral izquierdo

Vincent Kompany, entrenador del Bayern, confirmó que Stanišić estará fuera entre una y dos semanas. Se espera que el croata regrese recién tras el parón internacional de octubre. Esto implica que no podrá estar en los duelos frente a Hoffenheim, Werder Bremen, Paphos FC y Eintracht Frankfurt, partidos clave en Bundesliga y competiciones europeas.

En cuanto a Raphaël Guerreiro, el panorama es más alentador. Según Kompany, el portugués podría volver incluso este fin de semana o, como máximo, en la próxima jornada. Sin embargo, la decisión final dependerá de su evolución física y de las evaluaciones médicas previas al partido.

La situación más grave es la de Alphonso Davies, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado y permanecerá varios meses fuera de las canchas. En tanto, Hiroki Itō también atraviesa una lesión importante, producto de la fractura de metatarsiano, lo que lo descarta para las próximas semanas. Con todos estos jugadores ausentes, el equipo bávaro carece por completo de especialistas naturales en el lateral izquierdo.

El cuerpo técnico deberá improvisar soluciones para cubrir una zona vital del campo. Una alternativa sería adaptar a defensores centrales o mediocampistas para ocupar ese sector. Sin embargo, estas modificaciones podrían alterar la solidez defensiva en partidos de alta exigencia.

El regreso de Guerreiro y Stanišić será fundamental para normalizar la estructura táctica del Bayern. Hasta entonces, Kompany deberá apelar a la flexibilidad de su plantel y a soluciones de emergencia.