Schlotterbeck volvería a jugar en Dortmund este fin de semana

Borussia Dortmund atraviesa un inicio de temporada con altibajos, especialmente en la zona defensiva, que mostró fragilidades en partidos recientes. La igualdad 4-4 frente a la Juventus expuso errores individuales que preocuparon al cuerpo técnico. En este contexto, la posible vuelta de Nico Schlotterbeck aparece como una noticia alentadora para Niko Kovac y su plantel.

Nico Schlotterbeck y la defensa del Dortmund contra Wolfsburg

Este viernes, Schlotterbeck completó toda la sesión de entrenamiento junto a sus compañeros en la ciudad deportiva del club. Según indicó el cuerpo técnico, “seguramente será una alternativa para la plantilla si se siente bien mañana”. Esta evolución física llega en un momento crítico, ya que el domingo Dortmund enfrentará al Wolfsburg por la cuarta jornada de la Bundesliga.

El empate con la Juventus dejó en evidencia los problemas defensivos del equipo. Waldemar Anton, Julian Ryerson y Ramy Bensebaini tuvieron rendimientos muy bajos y generaron preocupación en la afición. Ante ese panorama, la presencia de Schlotterbeck, con su jerarquía y capacidad de liderazgo, podría ser fundamental para recuperar solidez en la última línea.

El entrenador Niko Kovac sabe que necesita variantes confiables en defensa si quiere mantener al Dortmund competitivo en todas las competencias. La Bundesliga apenas comienza, pero los primeros resultados reflejan una falta de consistencia que debe corregirse. Por eso, contar nuevamente con el zaguero alemán representa una posibilidad concreta de reforzar la estructura táctica.

Si bien su regreso dependerá de cómo responda físicamente en las próximas horas, la expectativa es grande. Los hinchas esperan verlo nuevamente en acción y aportar equilibrio en un sector frágil. Schlotterbeck podría convertirse en la clave para estabilizar al Dortmund justo antes de una seguidilla exigente de partidos.