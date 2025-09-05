La figura del Bayern que estuvo a un paso de Juventus

La Juventus se movió con rapidez en las últimas horas del mercado de fichajes buscando una incorporación que reforzara su defensa. Concretamente, el club italiano puso sus ojos en un lateral derecho. El nombre elegido fue Sacha Boey, actualmente en el Bayern Múnich.

La intención de la Vecchia Signora no era realizar una compra definitiva. Más bien, buscaban una cesión que pudiera resolver de forma inmediata una necesidad táctica. La directiva consideraba que Boey encajaba en el perfil requerido para fortalecer la banda derecha.

La Juventus, el Bayern y el nombre de Sacha Boey

Sin embargo, desde Alemania no hubo espacio para negociaciones. El Bayern rechazó la idea de ceder al jugador, descartando cualquier posibilidad en el corto plazo. La decisión fue firme, entendiendo que el futbolista aún entra en los planes del club.

La Juventus había visto en Boey una oportunidad de mercado. Su juventud, velocidad y capacidad de proyección lo convierten en un lateral interesante para cualquier equipo europeo. Además, su cesión parecía una alternativa viable frente a opciones más costosas.

El no del Bayern obligó a la Juventus a cerrar el mercado sin refuerzos en esa posición. De esta manera, deberán afrontar la temporada con los jugadores disponibles en el plantel. La búsqueda de un lateral derecho se trasladará, probablemente, a la próxima ventana de transferencias.

Para Boey, la situación también es clara. El Bayern confía en su potencial y quiere seguir desarrollándolo dentro de la Bundesliga. La negativa a una cesión demuestra la importancia que todavía le asignan en Múnich, incluso si no es titular indiscutido.

Así, el movimiento frustrado refleja las dificultades de los mercados cerrados. A veces, las oportunidades aparecen, pero la voluntad de los clubes termina definiendo el desenlace.