EXPLOTA Nagelsmann: «Quizás deba convocar jugadores de menor calidad»

En el día de hoy, Alemania cayó en su debut de las Eliminatorias Europeas ante Eslovaquia y se encendieron todas las alarmas. La Mannschaft no jugó para nada bien y Nagelsmann explotó en conferencia de prensa contra los jugadores y Kimmich cazó el guante.

Las declaraciones de Nagelsmann

«Salvo dos o tres lesionados, estos son los jugadores de mejor calidad que tenemos en Alemania. Quizás la próxima vez tengamos que convocar a jugadores con menos calidad, pero que lo den todo en el campo. Confío en mis jugadores, pero ser simplemente mejor que el rival no basta si no se demuestra voluntad y ganas. ¿Por qué crees que un equipo como el Wiesbaden casi empató 2-2 con el Bayern? No es porque tengan más calidad, sino porque demostraron emotividad y ganas».

«Nos quedan cinco partidos y tenemos que ganarlos todos, incluso contra el rival de hoy. De lo contrario, jugaremos los playoffs en marzo».

Las declaraciones de Kimmich

«En ningún momento mostramos coraje ni actitud hoy. Desde el primer minuto, tuvieron un córner y una oportunidad. No se trata del sistema, la táctica, la defensa de 3 o 4. Se trata de actitud. Tenemos que hacerlo mejor en el próximo partido. Tenemos que apoyarnos mutuamente y facilitarnos las cosas. Sabemos que tuvimos un partido muy malo, cada uno individualmente; señalarnos unos a otros no nos llevará a ninguna parte. Sabemos que hoy no fue suficiente. Antes del partido hablábamos de ganar el Mundial, pero primero tenemos que clasificarnos. Si jugamos como lo hicimos hoy, no será fácil».

: «Siempre se puede hablar de calidad o sistema, pero hoy no se trató de eso. Se trató de otros factores, y eso no debería pasarnos. Hoy vimos que, aunque el rival supuestamente tenga menos calidad que tú, puedes perder si no muestras la actitud adecuada en el campo».