La historia detrás del 12º jugador de FC Bayern ante Freiburg

Sin lugar a dudas, la imagen más polémica del fin de semana fue la detención durante unos minutos del encuentro entre SC Freiburg y FC Bayern München, después de verse que Los Bávaros jugaron momentáneamente con 12 jugadores. ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Quién tuvo la culpa? Pese a haber ganado 1:4, ¿corre el Bayern riesgo de perder los tres puntos? Te lo contamos.

Un error con más de un culpable

Lo que se vivió en casa de SC Freiburg fue insólito pero todo vino por una concatenación de errores tanto por parte deL Bayern como del equipo arbitral. En el tramo final de partido, Julian Nagelsmann decidió hacer un doble cambio, siendo Kingsley Coman uno de los jugadores que tenía que abandonar el terreno de juego. La Directora del Equipo, Kathleen Krüger, lo comunicó como de costumbre al cuarto árbitro pero dio el número 29, el primer dorsal de Coman en el club, en lugar del 11, el actual. El jugador no se dio cuenta entonces de que tenía que salir del terreno de juego y los dos hombres del banquillo entraron, dando lugar a esa escena que se prolongó durante aproximadamente 17 segundos, hasta que se el colegiado se dio cuenta y detuvo el encuentro.

Si bien Krüger es una de las responsables de lo sucedido, no se debe ocultar tampoco que los árbitros debían estar pendientes a que los jugadores salieran del terreno de juego. No podían permitir que se realizaran los cambios sin que los jugadores a sustituir abandonaran previamente el terreno de juego, lo que aumenta aún más la confusión. Sin embargo, el resultado de esta sucesión de despistes, todos desafortunados, puede provocar que el Bayern pierda el partido si se sigue el protocolo.

La victoria del Bayern dependería de si Freiburg apela o no

Aunque sólo se tratase de 17 segundos en los que Coman no llegó a tocar el balón, el FC Bayern podría quedarse sin los tres puntos con el reglamento en la mano. Está establecido que bajo ningún concepto un equipo puede tener más de 11 jugadores en el césped, sin determinar duración alguna o influencia en el juego. Si el Freiburg protestase ante la federación, se le podría dar el partido ganado por 2:0. En un principio, Los Bávaros no esperan que el club lleve a cabo una protesta formal aunque su director deportivo, Jochen Saier, no da nada por sentado.

«Fue una escena extraordinariamente bizarra y que no había vivido nunca. ¿Tuvo un gran impacto? No sabría qué decir. El árbitro evaluó la situación durante un buen rato y dejó seguir el juego. ¿Protestaremos en Freiburg? Primero nos calmaremos, evaluaremos la situación y decidiremos.»

Pocas veces se había visto una situación similar en el fútbol de élite. De otorgársele la victoria al Freiburg, el conjunto de Christian Streich estaría empatado a puntos en la cuarta plaza y mantendría muy vivas sus opciones de clasificar a la próxima Champions League. ¿Se atreverán a protestar? Habrá que esperar unos días para conocer el final de esta historia.