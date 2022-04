Lucas Alario: marca, sigue de recambio… ¿y River Plate?

Si hay algo que no deja que ser incógnita en Bayer 04 Leverkusen es la situación de Lucas Alario. El delantero argentino ha disputado muy pocos minutos esta temporada pero en los últimos encuentros parece haberse reconciliado con el gol. Aunque el técnico no deja de elogiarle, los rumores que apuntan a una próxima salida no desaparecen, y es que nunca había tenido tan pocos minutos en la Bundesliga.

Alario vuelve a marcar pero tiene muy difícil asentarse en la titularidad

En enero parecía que Lucas Alario tenía pie y medio fuera de Leverkusen. De hecho, Palmeiras realizó un acercamiento para hacerse con el punta argentino que al final no resultó. Y si bien no ha cambiado su status en el club de Bayer, con Patrik Schick y el recién llegado Sardar Azmoun como las principales prioritarias para el ataque en el medio y largo plazo, poco a poco parece haber recuperado su nivel. En los últimos 8 partidos de liga, disputando sólo tres de inicio y en otros dos entrando al campo en el descuento, lleva ya anotados cuatro goles.

Gerardo Seoane, técnico del Leverkusen, se deshace en elogios cada vez que le preguntan por él, pero la realidad es que Alario nunca había tenido tan pocos minutos de juego desde que está en la Bundesliga. Su temporada con menos tiempo en el césped en liga fue la 18/19 con 1163 minutos mientras que en la actual, ya en el tramo final, apenas suma más de 500. La mala fortuna con las lesiones tampoco le ha permitido aprovechar las ocasiones en las que Schick no podía jugar, y ese cartel de «eterno sustituto» aspira a estar colgado de su cuelo mientras se mantenga en el club.

River Plate le quiere… pero aún no se ha acercado al Leverkusen

No es nada nuevo el interés que River Plate tiene por Alario, el que antes de dar el salto a Leverkusen era una de sus estrellas. Según informaciones de Kicker, el delantero podría salir el próximo verano con una cláusula de 6’5 millones de euros. El conjunto de Buenos Aires está dispuesto a sentarse a negociar con Las Aspirinas pero de momento, y tal y como afirma su CEO Fernando Carro, «no hay nada puesto encima de la mesa».

Si Alario quiere entrar en la convocatoria de Argentina para próximo Mundial le hacen falta muchos minutos. En los dos últimos parones de selecciones no fue seleccionado y se hace muy latente que necesita de oportunidades para demostrar que puede estar en Qatar. ¿Las terminará teniendo en Leverkusen? ¿Se la darán en algún otro club? El próximo mercado lo decidirá.