La nueva joya que tiene en carpeta Borussia Dortmund

Borussia Dortmund volvió a demostrar que su política de apostar por jóvenes talentos sigue más vigente que nunca. En esta ocasión, el club alemán puso sus ojos en Kevin Filling, el delantero sueco de apenas 16 años que actualmente milita en el AIK y que se ha convertido en una de las grandes joyas del fútbol nórdico. Según trascendió en Alemania, Sebastian Kehl, director deportivo del BVB, está decidido a concretar su llegada durante el próximo mercado de invierno.

La irrupción de Filling ha generado una fuerte competencia entre clubes europeos que ven en él un proyecto a futuro. Su potencia, velocidad y capacidad para definir con ambas piernas lo transformaron rápidamente en un objetivo prioritario para varios equipos de primer nivel. El Dortmund, que históricamente supo desarrollar a jóvenes promesas como Haaland, Sancho, Bellingham o Reyna, considera que el sueco puede encajar perfectamente en su modelo deportivo centrado en el crecimiento y revalorización de futbolistas juveniles.

Actualmente, el Manchester United también está intentando cerrar su fichaje, pero todavía no logró llegar a un acuerdo con el AIK. Esto abrió la puerta para que otros clubes, como el Dortmund, se metieran en la puja con la intención de adelantarse y asegurar al atacante antes de que su cotización se dispare.

El Dortmund busca acelerar la negociación antes del mercado de invierno

Todo indica que Kevin Filling podría abandonar el AIK este mismo invierno, y el Dortmund pretende estar en la mejor posición posible cuando llegue el momento decisivo. La estrategia del BVB se basa en moverse rápido, ofreciendo un proyecto deportivo atractivo y un camino claro hacia el primer equipo, algo que para un futbolista de 16 años puede ser determinante.

El Manchester United continúa negociando, pero la falta de avances concretos ha permitido que el Dortmund gane terreno. El club alemán sabe que, para convencer al jugador, no solo alcanza con la parte económica: también cuenta su tradición de darle minutos reales a los jóvenes, incluso en partidos de alta exigencia. Filling y su entorno valoran este punto, ya que podrían ver en la Bundesliga un escenario ideal para su desarrollo.

La posibilidad de que Filling llegue al Dortmund entusiasma tanto a los dirigentes como a los hinchas, que siempre reciben con expectativa la llegada de nuevas promesas. Con su talento precoz y un futuro que parece ilimitado, el joven delantero sueco podría convertirse en la próxima gran apuesta del club negro y amarillo.