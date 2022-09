La zona del campo de juego que le preocupa a Julian Nagelsmann

Hace una semana aproximadamente se dio cierre el mercado de fichajes y FC Bayern München no pudo reforzar una zona que a Nagelsmann le preocupa.

A Nagelsmann le preocupa el lateral izquierdo

Si bien las dudas en el once titular no existen con respecto a la banda zurda de la defensa, las opciones no abundan. Es decir, Nagelsmann está muy comodo con lo que le da Alphonso Davies en esa zona del campo de juego, pero si llega a estar ausente por lesión o por otra cuestión, el reemplazo será un experimento.

Tengamos en cuenta que en la ventana de fichajes, Los Bávaros vendieron a Omar Richards a Nottingham Forest y eso significó una opción menos. La restante es que Lucas Hernández salga de su posición natural de central y se ocupe de ello. Sin embargo, su corte mucho más defensivo no sería el ideal para el entrenador.

Justamente por esta cuestión, en la opinión del técnico muniquez se hizo un buen mercado de fichajes, pero ha faltado traer un efectivo en esa zona. Sobre todo porque todas las competencias comienzan y Alphonso Davies y Lucas Hernández no van a poder jugar todos los partidos.

Una opción que no fue aprovechada

No cabe ninguna duda de que hoy por hoy lamentarse no tiene sentido. Empero, no se puede dejar de mencionar que Borna Sosa ha sido una opción latente durante todo el verano. El lateral estaba dispuesto a abandonar VfB Stuttgart y a último momento se decía que por menos de 15 millones de euros se lo podría haber traído.

Ahora bien, el tema más importante con respecto a esto es que Nagelsmann sabe que la directiva desistió de ello porque creían que con Lucas era suficiente. El ExLeipzig no coíncide en esta cuestión y ya piensa que Josip Stanisic o David Herold, lateral del segundo equipo, podrían ser opciones para ocupar esa banda.