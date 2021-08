Tras las polémicas jugadas de Upamecano en el partido entre Borussia Mönchengladbach y FC Bayern München, Lars Stindl no se contuvo bajo ningún aspecto y criticó duramente el arbitraje Marco Fritz.

Un arbitraje que dejó mucho que desear según Stindl

El inicio de la Bundesliga nos trajo todo lo que esperábamos. Goles, lujos, barridas, atajadas, pero, sobre todas las cosas, un partido que gozó de un ritmo frenético durante los 90 minutos. A los 10 minutos abrió la cuenta Alassane Pléa y en el 42′ Robert Lewandowski firmó el 1:1 final para ambos equipos.

Mucha polémica con las intervenciones de Dayot Upamecano 🔥



Ustedes ¿Qué opinan? ¿Fueron penales? — Mi Bundesliga (@mibundesliga) August 13, 2021

Sin embargo, como todo partido movido, la polémica no faltó. En primer lugar, Dayot Upamecano sujetó a Marcus Thuram para evitar que marque el 2:1. Y como si ello no fuera poco, dos minutos después volvió a tener una jugada muy controversial. Ambas jugadas fueron revisadas por el VAR que no vio penal en ninguna de las dos situaciones. Ante esto, Stindl explotó contra el arbitraje en conjunto:

“Es una locura que no hayan cobrado penal. ¡Es descarado el accionar del arbitro!”

La polémica con el VAR

Stindl no frenó con las declaraciones con respecto al penal y siguió insistiendo en que, Fritz no lo advirtió, pero que la tarea del VAR es mucho peor de lo que se puede creer. Desatado completamente frente al micrófono dijo:

“Fue una falta clara sobre Thuram. El VAR es el que tiene que intervenir. Si lo miras 15 segundos te das cuenta de que es una falta clara.”

Más allá de la opinión del capitán de Los Potros, quién también fue consultado fue Leon Goretzka. El mediocampista bávaro no pudo negar lo clara que fueron las dos jugadas y, sin darle la razón a Stindl, no difirió en la opinión: