Los desafíos de Borussia Dortmund en la nueva temporada de Bundesliga

Tras un par de temporadas en las que Borussia Dortmund parece cada vez más desencaminado de alzarse con el título de Bundesliga, Las Abejas quieren revertir la situación y dar pelea al incansable liderazgo del FC Bayern München en Alemania. Lejos queda ya aquella temporada 18/19 en la que se peleó el título hasta la última jornada; ahora, tras dos años en los que el objetivo descendió a simplemente clasificar a la Liga de Campeones, quieren intentar luchar por el liderato con nuevas caras a los mandos.

Buenas sensaciones en los primeros estrenos

Aunque la pretemporada tampoco fuese para lanzar cohetes (2 victorias y 2 derrotas en pretemporada), las sensaciones fueron buenas, ratificadas en la primera ronda de DFB-Pökal. Ahí fue cuando Erling Håland se vistió de gala ante el Wehen, comenzando con un hat-trick y siguiendo con esa tónica ultragoleadora del curso pasado.

Además, el rendimiento de muchos canteranos permitió dar a conocer algunas de las mejores caras de las que dispone el Dortmund en su academia. La más clara fue la de Lennard Maloney, así como Antonios Papadopoulos (este último fue titular en Pökal y se espera que repita en la primera jornada ante las innumerables bajas defensivas negriamarillas) en defensa, rindiendo a buen nivel y dando validez al voto de confianza de Marco Rose en la pretemporada.

Nuevo entrenador en el Borussia Dortmund… ¿y nuevos líderes?

Partimos de la base de que Terzić ya es pasado en el club, habiendo regresado a la secretaría técnica. Es por ello que la junta decidió apostar por Marco Rose, ex del Borussia Mönchengladbach, y del que ya existían rumores de su llegada incluso antes de finalizar la pasada campaña. La millonaria pérdida de Jadon Sancho deja también un vacío en el ataque, el cual se va a intentar suplir con el flamante fichaje de Donyell Malen. Además, de cara a terminar de una vez por todas con los fantasmas que acechaban la portería, han desembolsado bastante dinero para hacerse con uno de los mejores porteros de la Bundesliga la temporada pasada: Gregor Kobel.

Respecto del resto de la plantilla, no hay demasiadas novedades. Se ha intentado mantener toda la columna vertebral del equipo, así como Erling Håland ha dejado claro que permanecerá en el Borussia Dortmund otro año más. La permanencia del noruego puede tener dos lecturas diferentes: por un lado, mantienes a un goleador nato y a tu gran estrella; por otro, renuncias a una alta suma de dinero a sabiendas de que, muy probablemente, el delantero nórdico abandone el barco de Rose el verano que viene por apenas 75M€ (tal y como estipula una cláusula de rescisión que se activa en 2022).

Un Håland por el que se peleará media Europa

No es ningún secreto la magnitud de futbolista que alcanza a ser Håland gracias a su fútbol y su mentalidad. Lo curioso es que no solo los países del extranjero están interesados en hacerse con sus servicios para el año que viene, sino que incluso el propio Bayern no le pierde la pista. El propio director deportivo bávaro, Hasan Salihamidzic, declaró hace apenas unos días su interés en el noruego. Va a ser una carrera abierta a muchos carriles su contratación el próximo mercado de fichajes veraniego.