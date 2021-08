Donata Hopfen, la mujer que asume como directora de la DFL

Tras un año del anuncio de la salida de Christian Seifert, Donata Hopfen será la mujer que llevará a cabo los planes de la DFL.

¿De dónde proviene?

La búsqueda del reemplazante comenzó en el 26 de octubre de 2026 según ha informado Kicker. Durante este tiempo, las candidaturas eran variadas y provenían de muchos sectores, tanto del mundo del fútbol como del ámbito privado. Y justamente de este último llega la figura de Donata Hopfen que será la primera mujer en comandar el órgano máximo de la Bundesliga.

Comenzó su carrera en la consultora de gestión Accenture y, tiempo después, pasó a Axel Springer Verlag y trabajó, entre otras cosas, como presidenta de la dirección editorial de Bild Group. Ya En 2014 fue nombrada “Media Woman of the Year” en Alemania. Diario más que conocido en todo suelo teutón.

Hoy actualmente, con 45 años todavía trabaja para BCG Digital Ventures, una empresa de Boston Consulting Group. Y dejará su lugar para asumir su nuevo cargo el 1 de enero de 2022 que regirá hasta 2024. En palabras de Peter Peters, presidente del consejo de supervisión:

“Es la persona ideal para este puesto. Tiene todas las cualidades y sabrá llevar a la DFL hacia un futuro exitoso donde se forjaran relaciones entre los clubes de la Bundesliga y la Bundesliga 2. Su amplia experiencia en los medios de comunicación y la digitalización muestra un claro compromiso con la responsabilidad social en todas sus facetas.”

Hopfen en la DFL, otra representante mujer que asalta el fútbol

No cabe ninguna duda de que el hecho de que haya una mujer liderando el fútbol alemán no deja de ser destacable. Como ya se sabe las oportunidades para el sexo femenino no abundan en este deporte. Sin embargo, el paradigma de a poco fue cambiando en el último tiempo.

Los ejemplos de Bibiana Steinhaus dirigiendo en los partidos de más alto nivel en la Bundesliga o Kathleen Krüger, directora del equipo de FC Bayern München, claramente muestran como las cosas con interes pueden ir cambiando. Falta mucho para que esto suceda, pero sin dudas que esta designación importa un gran avance.