Las dos bajas de peso que tiene Borussia Dortmund

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Borussia Dortmund tendrá dos bajas de peso para este fin de semana.

Füllkrug, la gran preocupación

No cabe ninguna duda de que la semana pasada cayó un baldazo de agua fría en BVB. El flamante refuerzo para la delantera era desafectado de la selección alemana por una molestia en uno de sus tobillos. Ya de por sí, se era escéptico que pueda estar este próximo sábado contra Freiburg, pero es aún peor.

Por el momento, no hay fecha de vuelta para el exBremen. Al parecer tiene una irritación en uno de sus tendones que trajo desde su antiguo club. Por lo que, hasta que eso no esté curado, no volverá a los campos de juegos. Sí, apenas llegó y ya directo a la enfermería.

Ryerson cierra la lista de bajas de peso en Dortmund

La segunda baja de peso es la de Julian Ryerson. El hecho de que no esté en el partido de Noruega, siendo este crucial para la clasificación, hace creer que todavía no está recuperado de la dolencia que ya tenía desde el primer partido frente a FC Köln.

El hecho de no contar con el noruego es un gran revés para toda la parte amarilla de la Cuenca del Ruhr. Marius Wolf, su reemplazante, viene concretando partidos muy malos y volvería al once titular si Ryerson no está disponible. Sin dudas, otro dolor de cabeza para Edin Terzic.